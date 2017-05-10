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Политолог: Киев получит "безвиз", а ЕС – "дубинку"

14:4210.05.2017
(обновлено: 14:45 10.05.2017)
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© Fotolia / Mykola VelychkoПаспорт гражданина УкраиныПаспорт гражданина Украины
© Fotolia / Mykola Velychko
Евросоюз в ближайшие дни намерен упростить визовый режим с Украиной. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы уже сами изменили "формулировочку" такого "безвиза".

Евросоюз намерен в ближайшие дни упростить визовый режим с Украиной, заявила во вторник, 9 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", – заявила глава дипломатии ЕС на заседании Совета Безопасности.

Флаг Евросоюза в центре Львова
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Украина все ближе к "безвизу". Благодаря Януковичу

Могерини подчеркнула, что "международные правила" подразумевают территориальную целостность и неприкосновенность границ.

"Поэтому мы не признаём и не признаем нелегальную аннексию Крыма Россией. Мы продолжим работать над тем, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины, при полном соблюдении Минских соглашений. Когда такие нарушения происходят, мы все менее защищены", – сказала Могерини.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что визовый режим для Украины будет действительно упрощен, но это будет не "безвиз" в прямом смысле слова.   

"Даже сами украинцы уже изменили формулировочку и теперь называют это визовой либерализацией. Потому что "безвиза" в том смысле, которое значит это слово, они не получат. Но в принципе визовая либерализация наступит и, скорее всего, в оговоренные сроки, осталась еще пара достаточно формальных инстанций. И сейчас Могерини просто успокаивает своих визави, что все пройдет в запланированные сроки", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, "безвиз" для Украины дает Европе еще один рычаг давления на Киев. Политолог напомнил, что в марте этого года вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

"Зачем это нужно Европе? Чтобы на таком достаточно безопасном для себя уровне, коль скоро согласован механизм отзыва этого безвизового режима, поддержать своих "поднадзорных". Это не стоит больших денег, это такая дипломатическая фигура, которая ни к чему не обязывает, и, что немаловажно, Евросоюз получает рычаги. Ведь получить так долго вожделенный "безвиз" – это одно, а лишиться его – это совсем другое. И, соответственно, получив в руки такую "дубинку" – угрозу лишения такого режима, Евросоюз получает хороший рычаг, чтобы влиять на (президента Украины Петра) Порошенко и заставлять его выполнять те или иные указания. Так как отмененный "безвиз" будет для него очень большим репутационным ущербом", – считает Александр Асафов.

В любом случае даже либерализация визового режима вовсе не означает скорого принятия Украины в Евросоюз, считает политолог.

"В целом Евросоюз еще сам не знает, как он будет жить в следующем году. Поэтому обсуждать какие-то туманные перспективы по включению стран с разрушенной экономикой и "африканской" коррупцией в свои ряды, конечно, он не будет не сейчас не в среднесрочной перспективе", – заключил Александр Асафов.

Акция в поддержку евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Мнение: "безвиз" для Киева – поход на Запад, а для ЕС – "морковка для осла"

Визовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и четыре государства – не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

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