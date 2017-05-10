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Экономист: в ЕБРР в отношении России сейчас все работает "не так"

11:5210.05.2017
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© Flickr / European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
© Flickr / European Bank for Reconstruction and Development
Отказ от проектов в РФ со стороны ЕБРР нарушает собственные нормы банка, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Банк в данном случае лишь выполняет политический заказ – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал экономист Василий Колташов.

Прекращение финансирования российских проектов ухудшает финансовое положение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и нарушает ряд норм соглашения об учреждении банка. Это заставляет Россию искать правовое решение ситуации, говорится в заявлении министра экономического развития Максима Орешкина на ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР. Орешкин в апреле был назначен управляющим от РФ в ЕБРР.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение "заморозить" инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы.

"Помимо нанесения серьезного урона финансовому состоянию банка реализация "политического руководства" (о прекращении новых инвестиций в РФ – ред.) нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР… В сложившейся ситуации, исчерпав иные пути решения проблемы, и в целях защиты интересов РФ как акционера и страны операций ЕБРР российская сторона вынуждена предпринимать усилия по поиску правового решения сложившейся ситуации", – заявил глава Минэкономразвития.

В частности, отказ от инвестиций в РФ нарушает соглашение относительно условий и порядка приостановки или иного изменения доступа члена банка к его ресурсам.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что попытки воздействовать на ЕБРР с помощью рациональных аргументов и экономической логики вряд ли будут эффективными. Эксперт считает, что за блокированием проектов в РФ стоит определенный политический заказ со стороны враждебно настроенных по отношению к России кругов.

"Эти проекты, похоже, будут блокироваться, и вообще все, что хоть как-то выгодно российским компаниям, российскому государству, все это, скорее всего, будет блокироваться. И если даже удастся как-то юридически надавить с целью реализации этих проектов, все равно, думаю, эти проекты не будут реализовываться так, как хотелось бы российской стороне", – сказал Василий Колташов.

Причина такой ситуации, по его мнению, в том, что ЕБРР в своем нынешнем виде не имеет самостоятельных планов, а выполняет волю бюрократов ЕС.  

"Дело в том, что ЕБРР создавался как такая площадка взаимодействия. Да, вот есть страны, которые не входят в ЕС, и даже не ассоциированы с ним – такие как Россия – но, тем не менее, мы живем в общем европейском пространстве, у которого есть общие проблемы и задачи – инфраструктурные, транспортные и так далее, и их нужно решать общими усилиями. Для этого банк и аккумулировал средства, и Россия, в общем-то, туда и входила ради этого. Однако все, как мы видим, работает не так. "Не так", потому что банк оказывается просто приложением к ЕС и действует в соответствии с его политикой", – считает Василий Колташов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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