Американист об увольнении главы ФБР: идет борьба с очень крупными ставками

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Сам Коми воспринял эту новость как розыгрыш, пишут СМИ. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это увольнение – только начало.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР. Как сообщает газета New York Times, сам Джеймс Коми воспринял новость о своем увольнении как розыгрыш.

Издание пишет, что Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе, когда вдруг услышал эту новость по телевизору на заднем фоне. "В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш", – пишет издание.

В это время помощники Коми стали собираться на заднем фоне и сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Коми пожал руки сотрудникам подразделения ФБР в Лос-Анджелесе и удалился в кабинет, где ему сообщили об увольнении.

Газета отмечает, что на тот момент Коми еще не получил официальную информацию из Вашингтона. Только некоторое время спустя письмо от Трампа было доставлено в штаб-квартиру ФБР. По данным агентства Рейтер, письмо было доставлено лично заместителем помощника президента, экс-руководителем частной охраны Трампа Китом Шиллером.

В свою очередь телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники в ФБР, что об увольнении Коми сообщили по телефону, когда он направлялся в Лос-Анджелес.

Временно исполнять обязанности руководителя Бюро после отставки Джеймса Коми будет заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб. Об этом сообщил корреспондент CNN со ссылкой на письмо генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Американист Дмитрий Михеев считает, что в США идет масштабная борьба против Дональда Трампа, и подобные "перетряски" – это лишь начало.

"У Трампа возникли серьезные проблемы с ведущими членами его кабинета, которые связаны с разведкой и секретными службами. Поэтому эта перетряска, возможно, только начало. Потому что эти службы, по всей видимости, скрытно саботируют работу администрации. Это сказывается и на внешней политике – Трамп никак не может выработать стратегию. Я думаю, что идет очень серьезная внутренняя борьба с очень крупными ставками против Трампа. Истеблишмент думает, что удастся подвести его (Трампа) к какой-то серьезной ошибке и начать процедуру импичмента. То есть подковерная война становится более явной, она выходит наружу", – сказал Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik.

Эксперт выразил сомнение, что Эндрю Маккейб будет назначен главой ФБР. Однако кто еще может занять этот пост, пока судить сложно, добавил он.

"Это все ставленники (экс-президента США Барака) Обамы. Он (Эндрю Маккейб) является одной из кандидатур, которую советники Трампа, в частности (Джаред) Кушнер, рекомендуют ему убрать, очистить администрацию от ставленников Обамы. Но кто еще мог бы занять пост главы ФБР, предсказывать пока невозможно. Потому что само увольнение было совершенно неожиданным, кроме того, директор ФБР должен быть утвержден сенатом, а значит, будет открытое противостояние в сенате. И борьба выльется уже в эти слушания в сенате. И все это может затянуться. Баталии продолжаются и становятся публичными, выносятся на поверхность", – отметил американист.

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