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Джабаров: есть тема, с которой России и США просто начинать сближение

09:3410.05.2017
(обновлено: 09:58 10.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДжабаровПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится в США с президентом Дональдом Трампом и проведет переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пора "разгребать завалы" в отношениях РФ и США.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего визита в Соединенные Штаты встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Эту информацию подтвердили в Белом доме и в российском МИД. Из расписания Трампа следует, что он примет Лаврова после его переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.  

Предстоящая встреча Тиллерсона и Лаврова станет уже третьей.  Ранее в госдепе рассказали, что главной темой переговоров станут ситуация в Сирии и на Украине. В российском МИД, в свою очередь, отметили, что Лавров и Тиллерсон планируют "обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений".

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью радио Sputnik выразил убежденность, что настало время "разгребать завалы" в российско-американских отношениях 

"Это очень хорошо, что возобновляются контакты глав внешнеполитических ведомств. Слишком много накопилось проблем в наших отношениях. Администрация господина Обамы и его союзники в Европе в своем стремлении оторвать Украину от России и создать новый очаг конфронтации зашли так далеко, что сейчас накопилось столько проблем, что дальше двигаться уже некуда. Поэтому надо разгребать завалы, надо находить точки соприкосновения", – сказал Владимир Джабаров. 

По мнению сенатора, одной из таких точек соприкосновения может стать тема борьбы с международным терроризмом. 

"Есть одна тема, с которой начинать достаточно просто обеим странам. Об этом мы говорили и с нашими американскими коллегами-сенаторами на последней встрече в Вене (23 февраля на полях ПА ОБСЕ, – ред.). Это тема борьбы с международным терроризмом. Это самая актуальная сейчас тема, и именно по ней можно найти точки соприкосновения. Главное, чтобы это была  не просто декларация о совместной борьбе, а чтобы был реальный вклад наших американских партнеров в борьбу с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ, – ред.). То есть, не искать "хороших" и "плохих" террористов, а реально бороться со всеми террористами…  Так мы можем начать уже сейчас какое-то сближение и найти общий язык по многим вопросам на Ближнем Востоке, в Сирии. Есть и другие проблемы, которые надо решать. Конечно, это в том числе ситуация на Украине. Необходимо выполнять Минские соглашения – единственные соглашения, которые реально могут установить мир в Донбассе", – отметил Владимир Джабаров.    

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