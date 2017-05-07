Биолог: изучение кораллов поможет в борьбе с аллергией и онкозаболеваниями

Коралловые рифы, по мнению ученых, могут исчезнуть на Земле уже в ближайшие 40 лет. Только с 80-х годов XX века их площадь уменьшилась в 2,5 раза. В интервью радио Sputnik известный биолог Дмитрий Астахов рассказал о том, почему кораллы важны для фармакологии.

Коралловые рифы – фантастически красивые и самые "густонаселенные" экосистемы Мирового океана, число видов в таких экосистемах может достигать одного миллиона. Однако рифы разрушаются с невиданной скоростью. За последние 30 лет их территории сократилась более чем в 2,5 раза. А еще через сорок лет коралловые рифы как экосистемы могут исчезнуть.

Об основных причинах разрушения рифов в интервью радио Sputnik рассказал ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Дмитрий Астахов.

"Коралловые рифы – это необыкновенно сбалансированные сообщества океана, характеризующиеся как самой высокой биологической продуктивностью, так и наибольшим биоразнообразием. Но сейчас коралловые рифы находятся под постоянно возрастающим антропогенным прессом. Загрязнение акваторий химическими стоками, продуктами нефте- и газодобычи, попадание в воду удобрений и повышение мутности акваторий в результате хозяйственной деятельности человека приводит к деградации коралловых рифов. Ускоряет этот процесс и все возрастающий с каждым годом промысел гидробионтов на рифах", – сказал Дмитрий Астахов.

© Фото : Дмитрий Астахов Морской попугай, проплывающий над участком сохранного рифа © Фото : Дмитрий Астахов Морской попугай, проплывающий над участком сохранного рифа

"В настоящее время крупных рыб на рифах осталось примерно 10% от того количества, которое должно там быть в нормальных условиях. В пищу стали употреблять рыб, которые ранее не являлись промысловыми. И ситуация продолжает ухудшаться. Например, раньше не использовали в пищу морских попугаев и хирургов, но теперь их вылавливают все больше и больше. А ведь это рыбы, которые поедают водоросли на рифе, то есть уничтожают конкурентов кораллов. Таким образом, в результате деятельности человека рифы трансформируются в несбалансированные экосистемы", – отметил биолог.

Но коралловые рифы – это не просто красивый подводный мир. Это экосистемы, которые формировались миллионы и миллионы лет. Изучая их, человечество сможет сделать еще много открытий, которые могут быть использованы в разных областях фундаментальной биологии.

"Главным для человечества является то, что в этой водной среде сформировались совершенно замечательные взаимоотношения между животными разных групп. Они научились жить вместе на очень ограниченном пространстве. Представьте себе, как в нашем организме взаимодействуют разные органы, а в море то же самое происходит в открытой среде. Там есть удивительные механизмы понимания "свой-чужой", возникновения симбиозов, химической агрессии и химической защиты. И в перспективе – это совершенно невероятные горизонты для фармакологических открытий, для получения соединений, способных защитить человеческий организм от самых разных опасностей: от блокирования чужеродных токсинов и защиты от чужеродных клеток до безошибочного выявления и подавления своих изменённых клеток. И это откроет такие горизонты в лечении онкологических заболеваний, которые мы сейчас можем представлять как фантастические. И думать, что все это мы сможем смоделировать на суперкомпьютерах, тогда как природа на это затратила миллионы лет – по меньшей мере странно", – заключил ученый.

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