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Командир звена "Стрижей": летчики-истребители – самые здоровые люди нации

14:0006.05.2017
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© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на международном военно-техническом форуме Армия-2016Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости . Евгений Биятов
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6 мая – "день рождения" авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи". О том, что ощущает в воздухе летчик-пилотажник, в интервью радио Sputnik рассказал командир звена "Стрижей" Сергей Синькевич.

6 мая отмечает свой "день рождения" авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи". Группа была сформирована на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. 6 мая 1991 года она впервые выступила на авиапоказе под названием "Стрижи".

Группа входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Выходит групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29.

В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки как "молот", "звезда", "стрела", "крест" и "крыло". Группа в 1993 году была удостоена звания "Лучшая пилотажная группа мира". Без участия "Стрижей" не обходятся традиционные авиасалоны в Жуковском. Группа выступает с показательными полетами на многочисленных праздниках.

Командир звена "Стрижей" гвардии майор Сергей Синькевич в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях подготовки летчиков для этой группы, а также о подготовке ее летных программ.

"Сказать, что у нас есть какой-то сценарист… Нет, такого нет. Сценарий полетов придумывают сами летчики. Рисуем на бумаге, составляем схемы, обдумываем, как лучше сделать, что можно попробовать, что получится, что нет. Нас шесть человек, таким составом и решаем, какие фигуры придумать, как их реализовать. Потом воплощаем в жизнь. При этом просто так сесть в самолет и полететь нельзя. Нужно подгадать, чтобы была погода подходящая, чтобы мы натренировали элемент. Бывает, неделя проходит, или месяцы, или годы от идеи до реализации", – сказал Сергей Синькевич.

Он уточнил, что подготовка летчика-пилотажника занимает более двух лет – при том что в группу принимаются уже опытные летчики.

"Как правило, мы берем летчиков не ниже второго класса, которые летают непосредственно на МиГ-29. То есть, это летчик, летающий на МиГ-29, освоивший его боевое применение, боевую подготовку в полном объеме, и уже из этого летчика мы начинаем делать пилотажника. На это уходит более двух лет", – рассказал Сергей Синькевич.

Он отметил, что безупречная слаженность полетов группы достигается исключительно опытом совместной работы в воздухе.

"Постоянные тренировки летчиков, их постоянная "влетанность" дает такой результат. Если летчик не будет летать месяц на данные виды полетов, то он, я вам скажу, ничего не покажет. На компьютерных моделях отработать нельзя", – сказал командир звена "Стрижей".

По его словам, летчик-пилотажник должен обладать в буквальном смысле слова "железным здоровьем".

"При выполнении фигур высшего пилотажа летчик испытывает колоссальные перегрузки. Скорость движения самолета большая, и когда самолет выполняет маневр, то нормальная нагрузка, воздействующая на позвоночник летчика, в групповом полете доходит до 5-6 единиц, а в одиночном пилотаже, который более динамичный, перегрузка доходит до 9 единиц. Представьте свой вес, помноженный на количество единиц перегрузки. Вот такие ощущения у летчика в кабине, когда тяжело поднять руку, пошевелить головой. Но постоянные тренировки позволяют летчику двигаться и выполнять все свои функции в полном объеме. Самые напряженные фигуры – те, на которых самая тяжелая перегрузка.  Это все вертикальные фигуры, это "петля Нестерова". Если группой из шести самолетов выполняется вираж на полном форсаже, то  также достигается очень большая перегрузка и тяжело именно физиологически. А, например, "бочка" не представляет с точки зрения перегрузки большой нагрузки на летчика. Она более сложная по технике выполнения, то есть, тяжело ее выполнить в группе с точки зрения действия рулями. А с точки зрения физиологии – это не сложная фигура, переносится легко", – рассказал Сергей Синькевич.

Следить за своим здоровьем, по его словам, будущий летчик должен уже с ранней юности.

"Летчики проходят жесточайший отбор по здоровью, еще  начиная с поступления в училище. Летчики-истребители – самые здоровые люди нации, грубо говоря. Приходится переносить такие нагрузки и нужно быть уверенным, что летчик выдержит эти нагрузки и выполнит поставленную перед ним задачу", – сказал командир звена "Стрижей".

Он также ответил на вопрос, какие выступления группы ему лично больше всего запомнились.

"Самые запоминающиеся выступления – это парады на 9 мая. Эта задача очень почетна и ответственна. Разные международные выставки, авиасалоны… На них тоже всегда почетно выступать, удается пообщаться с летчиками из других стран и как-то поделиться опытом", – сказал Сергей Синькевич.

9 мая группу "Стрижи" можно будет увидеть в небе над Москвой. Группа участвует в воздушной части Парада Победы.

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