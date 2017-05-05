Волонтер из ФРГ: Киев намеренно толкает Донбасс в сторону России

Объединение Zukunft Donbass из ФРГ отправило очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. Своими впечатлениями от посещения Луганска с радио Sputnik поделилась активист этого объединения Ивана Штайнигк.

Объединение Zukunft Donbass ("Будущее Донбасса") из федеральной земли Тюрингия (ФРГ) 4 мая отправило очередную партию гуманитарной помощи в самопровозглашенную Луганскую народную республику: больничные кровати, мебель для палат, оборудование для капельниц, аппараты ЭКГ и кресла-каталки. Доставка финансируется за счет частных пожертвований.

Объединение "Будущее Донбасса" уже больше года помогает Донбассу. Одна из инициаторов гуманитарной помощи Ивана Штайнигк посетила в апреле Луганск и разговаривала там с врачами и обычными жителями, чтобы лучше представить себе положение на месте. О своих впечатлениях она рассказала в эфире радио Sputnik.

"Люди, конечно, страдают от последствий войны и блокады. Но продуктовые магазины снова открылись, работают школы, больницы ремонтируются. Виден небольшой прогресс на месте, происходит восстановление. Некоторые больницы были отремонтированы за счет российской финансовой помощи. Но медицинской техники очень мало, и палаты для пациентов плохо оборудованы", – рассказала Ивана Штайнигк.

Несмотря на полную прозрачность деятельности и регулярные обращения, организация не получила поддержки со стороны германских политиков. Ивана Штайнигк объясняет это следующим образом:

"У меня сложилось впечатление, что эта тема – слишком щекотливая для немецкой политики. Пока что поддержки не было".

Из-за блокады Донбасса со стороны Украины доставка гуманитарной помощи осуществляется через Россию. Официально такие поездки в ЛНР согласно украинским законам считаются незаконными. Об этом тюрингскую организацию предупреждали и немецкие власти.

"С нами связывались из МИДа Германии и проинформировали нас о том, что то, что мы делаем, незаконно. После этого мы еще раз направили официальные запросы в Киев, где рассказали о нас и нашей работе. Мы это делали и раньше, прежде чем больше года назад заняться доставкой помощи, и не получили ответа. Сейчас мы вновь ждем ответа, как мы легально можем отправлять гуманитарную помощь в ЛНР. Но мы с трудом можем себе это представить, ведь этот регион полностью блокирован украинской стороной", – говорит Ивана Штайнигк.

В последнее время помимо введения транспортной блокады Украина отрезала Луганск и от сетевых коммуникаций. Такая тактика Киева, кроме всего прочего, ведет и к политическим последствиям, считает Ивана Штайнигк.

"Отрезая эти территории полностью от электро-, газо- и водоснабжения, этих людей толкают все больше в сторону России. Я считаю, эта тактика вполне намеренная", – сказала она.

Реинтеграция Донбасса не является целью украинской стороны, полагает Ивана Штайнигк. А жители самопровозглашенных республик, по ее мнению, в душе все больше отдаляются от Украины.

"Преобладающая часть людей, с которыми я говорила в Луганске, с трудом может себе представить реинтеграцию в Украину. Не только на практическом, но и на эмоциональном уровне людям тяжело было бы вернуться в страну, которая их обстреливала", – считает Ивана Штайнигк.

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