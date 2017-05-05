Эксперт: Франция – перед самым тяжелым выбором за последние годы

В Париже студенты и преподаватели выступили против обоих кандидатов на президентских выборах во Франции – Макрона и Ле Пен. Эксперт Александр Вершинин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что во Францию возвращается эпоха социального конфликта.

Работа около десяти парижских лицеев временно заблокирована из-за митингов студентов и преподавателей, призывающих не голосовать во втором туре выборов президента Франции ни за одного из кандидатов, сообщает агентство Рейтер.

Акции в лицеях прошли за два дня до второго тура, который определит, кто станет главой государства – лидер движения "Вперед", бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон или кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

По информации агентства, учащиеся и преподаватели выступают с лозунгами "Ни "Национальный фронт", ни Макрон" и призывают противостоять "либерализму и фашизму".

Как сообщается, организаторами протестов в парижских лицеях стали Независимое движение международной борьбы (Mili) и Комитет по координации деятельности лицеев.

В конце апреля несколько сотен школьников и лицеистов прошли маршем по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.

Эксперт Центра изучения кризисного общества Александр Вершинин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ситуация во Франции очень сложная.

"Это показали и последние теледебаты, и соцопросы, а также происходящее на улицах Парижа. Франция находится перед самым тяжелым выбором за последние 60 лет своей истории. По большому счету, ни один из кандидатов французам не угоден, ни один из них не несет нового конструктива для страны. Тот факт, что сегодня протестуют именно студенты – как наиболее активная часть населения во Франции – отсылает нас в май 1968 года. О том, что эта эпоха (социального конфликта – прим.) в некотором смысле сегодня вернулась, все чаще говорят во Франции", – сказал Александр Вершинин.

По его мнению, победа Эммануэля Макрона будет обеспечена разобщенным электоратом.

"По всем прикидкам, Макрон 60%, скорее всего, сможет собрать. Другое дело, что за него проголосует не какая-то осязаемая масса людей, которая его активно поддерживает, а люди во многом случайные. Его избиратели собраны "с бору по сосенке", ничего политически цельного этот конгломерат собой не являет. Сможет ли Макрон на него опираться на выборах в нижнюю палату парламента в июне, пока не ясно. Здесь скорее больше причин для того, чтобы сомневаться", – отметил эксперт.

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