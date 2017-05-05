Политик: на суде над Януковичем Киев лишь покажет свою "беззубость"

Обвинение собирается потребовать для экс-президента Украины Виктора Януковича высшей степени наказания по делу о госизмене. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что вопрос о суде над Януковичем имеет две составляющие.

Прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича показания будут давать экс-премьер Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Валентин Наливайченко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и другие.

При этом, по словам украинского прокурора Виктора Кравченко, обвинение потребует для бывшего президента Украины высшую степень наказания – пожизненное лишение свободы.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Бывшего президента обвиняют в "пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины", в нарушении конституции и развязывании войны. Главным доказательством служит обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором Янукович якобы попросил "использовать вооруженные силы для защиты украинских граждан".

Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что вопрос о суде над Виктором Януковичем необходимо разделить на две составляющие.

"Это политическое решение и правовое. С точки зрения политической целесообразности – у украинской власти нет другого варианта, как обвинить Януковича во всех смертных грехах, ведь иначе как объяснить вооруженный захват власти? Что касается юридической составляющей, международные суды, в которых Украина раз за разом проигрывает иски против России, показывают, что есть международное право, которое даже при всем своем желании насолить России, не может отказать в праве человеку на свою защиту. Поэтому политически его (Януковича), конечно, признают виновным, но с точки зрения международного права – это нонсенс и полный абсурд", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, предъявить Януковичу обвинения на законных основаниях просто невозможно.

"Что бы там ни было, этот суд, который идет, это просто возможность высказаться Януковичу, это возможность украинской власти показать свою беззубость… Потому что ему предъявить претензии абсолютно невозможно. Как можно обвинять в госизмене человека, которого силой оружия изгнали с территории собственного государства и захватили власть?", – отметил политик.

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