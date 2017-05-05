Американист: Клинтон готовится нанести Трампу "ответный удар"

Бывший кандидат в президенты США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон работает над созданием новой политической группы, которая будет финансировать организации, противодействующие политике президента США Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказали собеседники издания, в течение последних нескольких недель Клинтон встречалась с потенциальными инвесторами, а также занималась набором людей в совет директоров создаваемой группы.

По данным газеты, группа, которая, предположительно, начнет работу уже на следующей неделе, будет называться Onward Together.

Привлекать доноров бывшему госсекретарю помогает финансовый директор ее предвыборной кампании Деннис Ченг. Поиском групп для финансирования занимается Джудит Макхейл, которая была заместителем Клинтон в ее бытность главой Госдепа. Тем же занимается и бывший председатель Демократической партии США Говард Дин. В правление группы войдет ведущий стратег партии и давний союзник Клинтон Миньон Мур.

Политолог, американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что демократам выгодно создать особую лоббистскую группу именно сейчас.

"На Клинтон – огромный груз тех обязательств, которые она взяла на себя, когда была кандидатом в президенты. На нее было поставлено огромное количество денег, и сейчас ей надо потихоньку эти деньги отрабатывать. В США политик их может отработать только будучи серьезным лоббистом. Дональд Трамп подвел итог ста дней своего правления, но итоги были неутешительные. Поэтому Клинтон понимает, что именно сейчас складывается очень выгодная конъюнктура в ее пользу для того, чтобы нанести ответный удар. При этом заработать не только политические, но и финансовые очки – лоббистская деятельность принесет ей хороший гонорар. И не только ей, а и тем, кто стоит за ней. Поэтому именно сейчас она создает особую группу влияния, лоббистскую группу, которая будет агрегировать определенные интересы. Ведь чем лучше пойдут дела у Дональда Трампа через полгода, год, тем будет более ожидаемо поражение демократов, поэтому им сейчас надо использовать момент, чтобы не позволить Трампу укрепиться", – сказал Сергей Судаков.

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