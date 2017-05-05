Мнение: "Мотор Сич" может и сейчас делать двигатели, но сбывать-то их кому?

Украинский "Мотор Сич" оказался в крайне тяжелом положении из-за потери рынка РФ, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Украинский политобозреватель Владимир Скачко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев сам довел предприятие до такого состояния.

Украинское государственное предприятие "Мотор Сич", специализирующееся на производстве вертолетных и авиационных двигателей, оказалось в крайне тяжелом положении из-за потери российского рынка, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Причем в этом он в очередной раз обвинил Москву.

"Одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич" сегодня оказалось в крайне тяжелом положении. Вследствие московской агрессии оно потеряло российский рынок, куда поставляло 40% своей продукции", – написал Ляшко в Facebook после посещения запорожского завода.

По его словам, "из-за блокады (взаимных ограничений) остановились поставки важнейших деталей. Несмотря на то, что в этом году госзаказ увеличился на 15%, до 500 млн гривен, это все равно только 5% от оборота предприятия".

В июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией. И после согласований в мае 2015 года украинский кабмин в одностороннем порядке приостановил действие соглашения от 26 мая 1993 года.

Украинский политический обозреватель, журналист Владимир Скачко считает, что заявление Олега Ляшко рассчитано, в большей степени, на внутреннюю аудиторию.

"Сейчас Украина пребывает в предчувствии политических перемен в самых высоких эшелонах власти – возможны досрочные как президентские, так и парламентские выборы. Ляшко не скрывает, что будет баллотироваться в президенты. И, конечно, ему нужны голоса "не добитого" еще рабочего класса. Это абсолютно понятно. Но по сути ведь он прав. Мало производить хорошие, конкурентные двигатели, важно иметь рынки сбыта. А в лучшие времена "Мотор Сич" до 45% выпускал своей продукции на российский рынок. И сейчас "Мотор Сич" может производить двигатели, но Украина сама ввела санкции и не пускает их в Россию. Поэтому это будет "затоварка", как минимум", – сказал Владимир Скачков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев сам разрушает собственную экономику.

"В целом мы видим, что даже у таких людей как Ляшко пробиваются ростки здравого смысла. Вы же понимаете, что можно как угодно называть те же двигатели, хоть "груздем", но если нет "корзинки", то бессмысленно производить какие-либо операции. Россия была, есть и будет оставаться важнейшим украинским партнером, если украинская экономика хочет оставаться наплаву. Все, что происходит на Украине сейчас – это убийство украинской экономики. Украина сама себе выстрелила в ногу, и потом жалуется всем, что не может танцевать боевой гопак", – считает Владимир Скачко.

Он считает, что государственная помощь будет оказана "Мотор Сич" лишь в том случае, если Киев получит на это "добро" от Запада.

"Это может произойти, если Украина получит разрешение от своих внешних кураторов, если ей милостиво разрешат оставить этот завод, он останется, если нет, то как "Южмаш" вместо двигателей будет производить сковородки и дуршлаги – очень важную вещь на Майдане", – заключил политический обозреватель.

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