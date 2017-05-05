Мнение: США санкциями создают себе проблемы, "Рособоронэкспорту" – рекламу

Вашингтон допустил исключения для сотрудничества с "Рособоронэкспортом". Эксперт Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что для США ничего не остается, как прибегать к помощи российского концерна.

Проект федерального бюджета США на 2017 год по-прежнему включает в себя ограничения на сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом", при этом в тексте прописаны исключения.

В частности, как следует из текста проекта, министр обороны Соединенных Штатов "может временно откладывать ограничения, если по итогам консультаций с госсекретарем США и директором национальной разведки будет определено, что это соответствует жизненно важным интересам национальной безопасности США".

США 2 сентября 2015 года ввели санкции против "Рособоронэкспорта", запретив государственным учреждениям покупать какие-либо товары или услуги российского государственного оборонного концерна. В июле 2016 года в санкции была внесена оговорка, согласно которой отдельные приобретения возможны с разрешения госсекретаря.

Директор Фонда изучения США им. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев считает, что в данном случае речь может идти об исключениях в отношении тех контрактов и программ, которые Соединенные Штаты имеют в других странах и, в первую очередь, в Афганистане.

"В Афганистане наибольшее распространение имеют российские вооружения, а они требуют ремонта, обслуживания, требуют замены. И в таких случаях Соединенным Штатам ничего не остается, как прибегать к помощи "Рособоронэкспорта". В данном случае речь идет о крупных контрактах по перевооружению афганской правительственной армии, и в частности, о поставках и обслуживании вертолетов российского производства. В свое время была еще и иранская программа, имелись в виду поставки вооружения Сирии. И таких "лазеек" в санкционной политике США можно еще много набрать", – сказал Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, США санкциями против "Рособоронэкспорта" делают предприятию дополнительную рекламу.

"США своими санкционными мерами сами себя и те страны, которым они собираются оказывать помощь, ставят в тяжелое положение. Поэтому и предусматривают такие исключения. А "Рособоронэкспорт" свою программу выполняет, несмотря на эти ограничения. У него портфель заказов на несколько лет вперед, и для него эти санкции – это дополнительная реклама", – считает Юрий Рогулев.

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