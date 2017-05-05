Эксперт: оружие с электроникой РФ могло попасть в Сирию несколькими путями

Боевики ИГ* в Сирии используют оружие с российской электроникой, пишут СМИ. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik отметил, что в ряде стран за оружием с электроникой РФ идет настоящая охота.

Боевики террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, пишет "Коммерсант".

"Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях", – сказал собеседник газеты.

Как сообщает "Ъ", это выяснили сирийские военные специалисты, исследуя оружие уничтоженных террористов. Каким образом ЭОП попали в зону боевых действий, неизвестно.

По словам эксперта "Ъ", боевики используют также винтовки, состоящие на вооружении армий стран НАТО, в том числе американскую Remington MSR или австрийскую Steyr Mannlicher SSG 08. Вместе с ними должны использоваться и самые современные прицелы, которые в настоящее время производят в России и США, подчеркивают аналитики. При этом в США вывоз прицелов ночного видения третьего поколения за пределы страны категорически запрещен, как и в РФ.

По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые прицелы ночного видения или комплектующие для них из России поставляют официально.

Председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), генерал-майор запаса Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik отметил, что за ЭОП российского производства идет настоящая охота.

"Наши электронно-оптические преобразователи очень высокого качества, их использование в снайперском вооружении является хорошим средством для усиления мощности этого оружия. Поэтому, естественно, за ними идет охота в целом ряде стран", – сказал военный эксперт.

По его мнению, есть несколько вариантов того, как оружие с российской электроникой могло попасть в Сирию.

"Мы поставляем прицелы ночного видения, комплектующие к ним в целый ряд стран. Это страны, близкие нам по системе отношений и исполнению контрактов, и вполне возможно, что оттуда идут какие-то утечки. Второе: мы ни в коем случае не должны забывать, что более двух с половиной тысяч граждан РФ находятся в составе ИГИЛ*. Кто может гарантировать, что кто-то из них, каким-то образом не смог обеспечить поставку туда этого оружия контрабандой? Кроме того, все, что находится в Сирии, поставляется и странами "третьего мира". То есть возможности поставок большие. Туда много оружия идет из Болгарии, вполне возможно, что что-то идет из стран СНГ, и в этой связи уже упоминалась Украина", – отметил Владимир Богатырев.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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