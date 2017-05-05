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Мнение: признание Западом провокации с химатакой в Сирии будет "молчаливым"

12:1105.05.2017
(обновлено: 12:14 05.05.2017)
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Россия может доказать, что химатака в Хан-Шейхуне была провокацией, заявил спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Эксперт Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Запад сам поставил себя в трудное положение.

У России есть неопровержимые доказательства, что события в Хан-Шейхуне являются провокацией, заявил спецпосланник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

Панорама Алеппо, Сирия. архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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"Это чистой воды провокация со стороны лиц и структур, которые не заинтересованы в достижении мира на сирийской земле. Но, к сожалению, все наши объяснения, доводы, попытки доказать натыкаются на полное непонимание со стороны Запада", – сказал Лаврентьев журналистам.

Он добавил, что российская сторона будет продолжать пытаться убедить западные страны изменить свою позицию по отношению к правительству Сирии.

Четвертого апреля сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Запад обвинил в химатаке правительственные войска. Дамаск отверг эти обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляют, что никогда не применяли химоружие ни против мирных граждан, ни против террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Москва призывает воздержаться от безосновательных обвинений в адрес Дамаска и настаивает на тщательном расследовании инцидента в Идлибе.

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий считает, что Запад, по сути, сам поставил себя в трудное положение. И теперь ему ничего не остается, как отрицать причастность к химатаке в Сирии.

"Это старая песня: если вы сделали пакостный поступок, то как же вам признаться в этом, вы можете только отрицать все. Вот простая, "голая" истина, других тут вариантов нет. Если бы Запад был заинтересован в эффективном расследовании, он, конечно, проверил бы все факты, дополнил бы их или опроверг. Но нет. Это как раз и подтверждает, что химатака была провокацией чистейшей воды. Цель в данном случае одна – упорно идти к смещению сирийского правительства и поставить своих марионеток", – сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, Западу рано или поздно все же придется согласиться с позицией России. Хотя на публичное признание рассчитывать вряд ли стоит.

"России сейчас следует везде распространять эту информацию (что химатака в Хан-Шейхуне является провокацией – ред.) по дипломатическим каналам, по каналам информационным, и просто показывать все, как есть на самом деле. И, в конце концов, хотя публично и не будут признавать, но молчаливо они (Запад) это признают", – считает эксперт.

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