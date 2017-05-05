Юрист о штрафе Johnson & Johnson на $110 млн: даже для США это прецедент

Заболевшая раком американка отсудила у Johnson & Johnson $110 млн, сообщают СМИ. Юрист Юлия Стибикина в эфире радио Sputnik отметила, что компенсационные выплаты для американской практики – обычное дело, но сумма нынешнего иска особенно внушительная.

Суд США в Сент-Луисе обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить более $110 млн женщине, которая заявила, что после использования продукции компании – гигиенических средств на основе талька – у нее развился рак яичников, сообщает Reuters.

Жительница штата Вирджиния использовала присыпку с тальком в течение 40 лет. В 2012 году ей был поставлен диагноз рак яичников, а недавно метастазы пошли в печень. Сейчас женщина продолжает курс химиотерапии. Она считает, что онкологическое заболевание у нее вызвала именно продукция Johnson & Johnson.

Компания настаивает на том, что ее продукты совершенно безопасны. В заявлении ответчика говорится, что холдинг сочувствует заболевшей женщине, однако решение суда обжалует.

Присужденная женщине сумма в 110 млн долларов стала рекордной среди компенсаций, которые компания Johnson & Johnson когда-либо выплачивала по решению суда. Всего против компании было подано около 2,4 тысячи подобных исков.

Управляющий партнер компании "Стибикина и партнеры", юрист Юлия Стибикина в эфире радио Sputnik отметила, что компенсационные выплаты для американской практики – обычное дело, но сумма нынешнего иска особенно внушительная.

"Как правило, профессиональная деятельность компаний застрахована, и судебные риски заложены всегда. Но такая сумма компенсации даже для Америки, думаю, это прецедентное решение. Оценить шансы компании после подачи апелляции невозможно – все будет зависеть от представителя, который занимается этим вопросом. Думаю, что юристы компании побьются за это судебное решение. В российской судебной практике такие решения если и будут, то очень не скоро. А в американской системе прописывается все, вплоть до того, что кофе обожглись, и выплачивается компенсация. То есть для них это повсеместная практика. Поэтому компания Johnson & Johnson сейчас сделает все, чтобы не было больше такой возможности. Как вариант – появится новая запись в инструкции, где попытаются написать как можно больше информации о данном продукте, чтобы у потребителя больше не было возможности отсудить такое количество денег", – сказала Юлия Стибикина.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!