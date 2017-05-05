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Эксперт: Запад понимает, что Ту-95 – это "реальная боевая эффективность"

11:3105.05.2017
(обновлено: 11:35 05.05.2017)
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© РИА Новости . Владислав БелогрудПерейти в фотобанкТурбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, архивное фотоТурбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС, архивное фото
© РИА Новости . Владислав Белогруд
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Журнал National Interest рассказал о сильных сторонах российского "Медведя" – бомбардировщика Ту-95. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что с подобными "воздушными машинами" РФ готова реагировать на любые кризисы и угрозы.

Российский многоцелевой истребитель СУ-35, архивное фото
© Фото : ОАО "Компания "Сухой"
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Многие считают, что российский "Медведь" Ту-95 безнадежно устарел. Однако знаменитая машина КБ Туполева может преподнести немало сюрпризов потенциальному противнику, полагает обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин.

Автор признает, что внешний вид ракетоносца отсылает нас к "доисторическим временам". Но внешность обманчива. "Ту-95 остается на службе вот уже 60 лет по той причине, что лишь немногие самолеты способны совершать столь долгие полеты на такие расстояния при большой боевой нагрузке", – пишет автор.

Кроме того, бомбардировщик считается одним из самых быстрых турбовинтовых самолетов в истории авиации. Однако из-за особенностей двигателя НК-12, лопасти которого вращаются в противоположных направлениях, Ту-95 нельзя назвать "тихой" машиной. "На шум от Ту-95 обращали внимание не только моряки, но и пилоты реактивных истребителей", – сказано в статье.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
© Фотохост-агентство
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"Ту-95 – это российский Б-52, но с военно-морским уклоном и привычкой стучаться в двери прибрежных систем ПВО стран Европы, Азии и Северной Америки", – пишет Роблин. При этом автор полагает, что благодаря новым системам вооружения ракетоносец может обрести вторую жизнь. "Конечно, "Медведь" – далеко не "стелс" и вряд ли выживет в схватке с современными средствами ПВО, однако пуск крылатых ракет с борта Ту-95 не требует приближения бомбардировщика к системам противовоздушной обороны", – резюмирует автор.

Ту-95 состоит на вооружении отечественных ВВС с 1956 года. С момента начала серийного производства с конвейера сошли более 500 машин различных модификаций. По кодификации НАТО самолет имеет наименование Bear – "Медведь".

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС.

"Ту-95МС сегодня находятся в составе российского сегмента стратегических ядерных сил. Это вполне надежная машина, она сейчас проходит модернизацию – меняется радиоэлектронное оборудование, меняется состав аппаратуры. И наши стратегические бомбардировщики, хотя были разработаны еще в 50-х годах, абсолютно надежные воздушные машины. Разумеется, главным достоинством Ту-95МС является способность нести крылатые ракеты авиационного базирования", – сказал Игорь Коротченко.

По его словам, имея в наличии подобные самолеты, Россия готова к любым кризисам и угрозам.

"Это показатель способности нашей страны использовать различные формы военного реагирования на возникающие кризисы и угрозы. И с точки зрения технических характеристик, и с точки зрения вклада в ядерное сдерживание наши Ту-95МС, а также Ту-160, которые тоже сегодня проходят модернизацию, это эффективные стратегические бомбардировщики. Кроме того, у нас сегодня модернизируется сеть аэродромов для стратегической авиации, в том числе и полярных. Уйдя с аэродрома и осуществляя полеты вне зоны видимости потенциального противника, удар крылатыми ракетами может быть нанесен абсолютно скрытно, внезапно и эффективно. И Запад понимает, что это реальная боевая эффективность, это ядерное сдерживание", – отметил военный эксперт.

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