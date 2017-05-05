Мнение: полеты Ту-95 и Су-35 у берегов Аляски выверены "до запятой"

Минобороны РФ заявило о плановом полете Ту-95 и Су-35 у берегов Аляски. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что в США предпочитают "забывать", что российские бомбардировщики выполняют патрулирование своих территорий.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполняли в четверг, 4 мая у берегов Аляски плановый полет, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35С выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах", — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Военное ведомство напомнило, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана, как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Отмечается, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники передал, что американские ВВС поднимались на перехват Ту-95 и Су-35 в районе Аляски, при этом российские самолеты не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил,

"Что касается взаимодействия стратегической авиации стран в нейтральных водах, то все отписано и все оговорено до запятой в международных документах. Если стратегические бомбардировщики одного из государств нарушают границу другого государства, то это на 99 процентов – война. И даже в этом случае прописана вся процедура, потому что самолет может просто потерять управление или связь. Но что происходит сейчас?

Просто все отвыкли, что наши стратегические бомбардировщики выполняют в нейтральных водах патрулирование своих территорий. Поэтому такая бурная реакция. Плюс к этому – им надо же поддерживать информационный жупел: мол, Россия страшная и вынашивает всякие планы. Весь этот пропагандистский абсурд доведен до пика. Все эти угрозы могут для них закончиться печально. А мы патрулировали и будем патрулировать то пространство, которое считаем стратегически важным, не нарушая чужого", — сказал Александр Жилин.





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