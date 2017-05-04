Эксперт о полетах у Аляски: претензий у военных РФ и США друг к другу нет

Военные США расценили полет самолетов российских ВКС у берегов Аляски как безопасный и профессиональный. Военный эксперт Станислав Иванов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобная реакция американских военных заслуживает внимания.

Полет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным", сообщили РИА Новости в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный", – заявила РИА Новости официальный представитель NORAD Эшли Пек.

По ее словам, полет российских самолетов проходил в среду. "Два (истребителя США) F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских бомбардировщика "Bear" (Ту-95 – ред.) и два истребителя Су-35 около западного побережья Аляски", – сказала представитель NORAD.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщил, что встреча самолетов произошла в 50 милях к юго-западу от города Чариот, штат Аляска. По данным телеканала, российские самолеты не были вооружены и на всем протяжении полета оставались в международном воздушном пространстве.

В апреле американские военные сообщали, что российские бомбардировщики на протяжении четырех дней патрулировали международное воздушное пространство неподалеку от Аляски, каких-либо нарушений американского воздушного пространства не было.

Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов отметил в эфире радио Sputnik, что и полеты российских военных самолетов у берегов Аляски, и ответные действия американской стороны являются рутинной работой летчиков двух стран.

"Мне как профессиональному военному это кажется обычным рядовым случаем. Наши бомбардировщики действительно дежурят в этом регионе, патрулируют, барражируют и так далее. Это обычная рутинная работа наших ВВС. Что касается поднятия в воздух американских истребителей, то это нормальная ответная реакция на пролет на сопредельной территории в нейтральных водах любых авиационных объектов, которые потенциально могут угрожать безопасности страны. Точно так же ведут себя и наши военные, когда вдоль наших границ осуществляются полеты", – сказал Станислав Иванов.

По его мнению, в данном случае более пристального внимания заслуживает спокойная реакция официальных представителей американского военного ведомства.

"Американские летчики отметили высокий профессионализм наших летчиков, строгое соблюдение ими международного права. Претензий к российской стороне у них нет ни по данному случаю, ни по тем полетам, что осуществлялись в регионе в апреле: американские летчики относятся с уважением к нашим, наши – к американским. А порядок есть порядок: летит вдоль границы самолет, надо его сопровождать… Я думаю, сейчас и американцы и россияне начинают приходить к общему пониманию, что великие державы должны взаимодействовать. И только так можно победить и международный терроризм, и противостоять другим общим угрозам. А полеты у границ – это вещь обычная", – заключил Станислав Иванов.

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