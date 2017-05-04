Эксперт о съемке "химатаки" в Сирии: "фейк" перестал быть делом штучным

Источник рассказал о постановочной съемке применения сирийской армией химоружия против мирного населения. Эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума в эфире радио Sputnik отметил, что для заказчика подобных материалов главное – сыграть на эмоциях.

В Сирии прошли постановочные съемки применения армией этой страны химического оружия против мирного населения. Заказчик и спонсор постановки находятся в Европе, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Результативность телевизионного спектакля "Белых касок" с постановкой якобы химической атаки зарином сирийских властей в Хан-Шейхуне вдохновила террористов на продолжение постановочных съемок "телесериала"", – сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что, по подтвержденной по нескольким каналам информации, съемки на днях провела группа стрингеров телеканала "Аль-Джазира". Источник отметил, что они проходили в населенных пунктах Серакаб, Эриха и Джиср-эр-Шугур (провинция Идлиб). В них были задействованы около 30 пожарных машин и карет скорой помощи, а также до 70 местных жителей с детьми, привезенными из лагеря беженцев.

"Для придания натуральности видеосъемки осуществлялись на сотовые телефоны с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера. По завершении "съемочного процесса" каждому участнику, включая детей, видеогруппой было выплачено по тысяче сирийских фунтов и выдан продуктовый набор", – добавил он.

Комментируя эту информацию в эфире радио Sputnik, журналист-международник, эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума отметил, что Запад ведет информационную войну в Сирии, и делает это крайне негуманно.

"Подобные съемки и публикации в интернете выгодны тем, кто ведет антисирийскую пропаганду, антироссийскую. При этом в этой информационной войне Запад занимает резко антигуманную позицию, и, преследуя свои интересы, они готовы "клепать" всевозможные "фейки", они готовы делать все, чтобы демонизировать роль России в Сирии, роль официального Дамаска в урегулировании сирийского конфликта. Возможно, за основу взят реальный факт, но все, что этот факт обрамляет – это "фейк", подлог, вранье. Это абсолютно точно", – сказал Аббас Джума.

Он обратил внимание на то, что многие подобные "фейки" опровергаются в тот же день. Однако своей цели Запад все же достигает, играя на эмоциях людей.

"Современные "фейки" в отличие от тех, которые производились в период холодной войны, когда-то давно, отличаются тем, что это массовый продукт. Раньше "фейк" был делом штучным, это был эксклюзивный материал, чтобы его сделать, собирались лучшие умы. До сих пор на "фейки", сделанные тогда, опираются, ими спекулируют, приводят в качестве аргумента. Сегодняшние же "фейки", как правило, опровергаются в тот же день. Любой человек может понять, где "фейк", но воспринять на эмоциях информацию, читать потом опровержение… Это как "ложки нашлись, а осадок остался". И сегодняшние фейкоделы, фейкопроизводители ориентируются на скорость, на то, чтобы захватить эмоцию, а что будет потом – неважно. Цели они своей достигли", – сказал эксперт.

4 апреля сирийская оппозиция сообщила, что правительственная армия применила химическое оружие в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате чего погибли 80 человек. Западные страны также обвинили в атаке правительство Сирии. Официальный Дамаск заявил, что никогда не применял химическое оружие ни против мирных граждан, ни против террористов, а весь химический арсенал вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Неправительственная организация "Белые каски" (Сирийская гражданская оборона) действует в Сирии с 2013 года. Видео, снятое "Белыми касками" в Хан-Шейхуне, с якобы последствиями химической атаки многие эксперты считают постановочным.

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