Эксперт о меморандуме по Сирии: надеемся на перелом, но порох держим сухим

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017

Принятие на переговорах в Астане меморандума о зонах безопасности в Сирии – это движение вперед в сирийском урегулировании, считает политолог, востоковед Каринэ Геворгян. Своим мнением она поделилась с радио Sputnik.

Участники переговоров в Астане подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов – России, Ирана и Турции.

При этом церемония подписания меморандума прерывалась криками оппозиции. Некоторые ее представители покинули зал переговоров, однако большая часть делегации осталась в зале.

Меморандум предполагает создание вдоль зон деэскалации безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния. При этом рабочая группа стран-гарантов должна будет к 22 мая завершить подготовку карт районов напряженности и деэскалации в Сирии.

Ранее сообщалось, что Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

В Астане 3-4 мая проходят переговоры по Сирии, в которых участвуют представители стран-гарантов, а также США, ООН, сирийского правительства и оппозиции.

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что на переговорах по сирийскому урегулированию наметился перелом.

"Эти четыре зоны для начала нужно демилитаризовать, а это процесс не одного дня. Но в любом случае, мы наблюдаем серьезный перелом, то есть некое согласие между США, Турцией – с одной стороны и Россией и правительством (президента Сирии Башара) Асада – с другой. Движение вперед есть, вопрос – как это будет реализовано практически. (Министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал, что он надеется на перелом. Мы будем надеяться, но с другой стороны – держать порох сухим. И, учитывая наши средства контроля над воздушным пространством Сирии, у нас есть некое преимущество, сильная позиция в этих договоренностях", – сказала Каринэ Геворгян.

Вслед за этим, по ее мнению, остается надеяться на то, что США все-таки смогут отделить сирийскую умеренную оппозицию от террористов.

"Наши собеседники в Астане это обещали. Но США как-то лукаво уходили от вопроса, связанного, например, с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ): они признавали ее террористической организацией, но мы не раз ловили их за руку в сотрудничестве с ней в некоторых районах Сирии. Видимо, теперь США должны будут сдержать обещание. Процесс этот достаточно долгий. Справятся ли с ним США – для меня огромный вопрос. Потому что ресурсов у них гораздо меньше, чем было, например, в Ливии. Посмотрим. Во всяком случае, на международной площадке мы имеем хоть какое-то согласие, которое снимает напряжение и ожидание чуть ли не третьей мировой войны", – отметила политолог.

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