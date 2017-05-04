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Политолог о санкциях: Маккейн передает нам "привет". На всякий случай

17:0904.05.2017
(обновлено: 17:12 04.05.2017)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский сенатор Джон МаккейнАмериканский сенатор Джон Маккейн
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что приложит все усилия и придумает, как ввести санкции против РФ. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в сенате США вокруг антироссийских санкций идет игра "в добрых и злых".

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что он и его коллеги будут искать "другие пути" введения новых санкций против России, пишет The Hill.

Здание Конгресса США в Вашингтоне, архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Мнение о решении сената по санкциям: у США возникла ситуация "двух фронтов"
Так Маккейн отреагировал на слова своего коллеги из комитета по международным делам Боба Коркера, исключившего новые ограничительные меры против России до появления итогов расследования о "вмешательстве" России в президентские выборы в США.

"Мы будем рассматривать другие варианты, в том числе в рамках сенатского комитета по делам вооруженных сил", – заявил Маккейн журналистам, добавив, что он и его коллеги, в том числе сенатор Линдси Грэм, приложат для этого все усилия.

Оба сенатора принимали участие в разработке представленного в январе этого года законопроекта, подразумевающего систематизацию уже существующих санкций против России, а также введение новых.

Как отмечают СМИ, после того как Коркер огласил решение комитета, "российские "ястребы" были в ярости". Они опубликовали совместное заявление, в котором раскритиковали своих коллег.

"Прошло шесть месяцев с тех пор, как Россия нанесла удар по фундаментальным основам нашей демократии, вмешавшись в выборы. Администрация Обамы после этого "дала России по рукам", но конгресс так ничего и не предпринял", – утверждают сенаторы.

Доказательств российского "вмешательства" до сих пор никто так и не привел.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что в сенате США нет единой позиции по поводу антироссийских санкций.

"Все это такая медийная игра в добрых и злых, в хороших и плохих, голубей и ястребов. Что касается Маккейна, он приближается к восьмидесятилетнему возрасту, ему уже поздно признавать ошибки и каким-то образом менять свою точку зрения. Думаю, что это такой общий дискурс, который предназначен взбодрить внутреннюю и внешнюю повестку, и на всякий случай передать нам "привет", что они об этом думают, что обсуждают, и что может быть так, а может быть иначе. Кроме того, сейчас идет интенсивная подготовка к первому саммиту на высшем уровне Россия-США – я имею в виду встречу президентов. И в рамках формирования повестки этой будущей встречи, происходят, в том числе, и такие вещи в сенате", – сказал Алексей Мартынов.

По его мнению, для многих уже очевидно, что санкции не работают, однако эта тема будет использоваться и дальше.

"Они и сами признают, может, не так публично, как их коллеги в Германии или во Франции, что санкционная политика не приводит к тем результатам, о которых они заявляют. Понятно, что санкции – это вещь бессмысленная, они  не работают, это все признают, но звучит угрожающе, поэтому и продолжается такая дискуссия. Идет лихорадочный поиск других методов воздействия на позиции России по тем или иным вопросам международной повестки. И пока этот поиск идет, продолжаются такие заявления. Кое-кто из "больных на голову" оппонентов вообще говорит о войне, о прямом столкновении… Способов много, но результат, как мы понимаем, будет один и тот же", – отметил политолог.

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