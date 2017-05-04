Политолог о санкциях: Маккейн передает нам "привет". На всякий случай

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что приложит все усилия и придумает, как ввести санкции против РФ. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в сенате США вокруг антироссийских санкций идет игра "в добрых и злых".

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что он и его коллеги будут искать "другие пути" введения новых санкций против России, пишет The Hill.

Так Маккейн отреагировал на слова своего коллеги из комитета по международным делам Боба Коркера, исключившего новые ограничительные меры против России до появления итогов расследования о "вмешательстве" России в президентские выборы в США.

"Мы будем рассматривать другие варианты, в том числе в рамках сенатского комитета по делам вооруженных сил", – заявил Маккейн журналистам, добавив, что он и его коллеги, в том числе сенатор Линдси Грэм, приложат для этого все усилия.

Оба сенатора принимали участие в разработке представленного в январе этого года законопроекта, подразумевающего систематизацию уже существующих санкций против России, а также введение новых.

Как отмечают СМИ, после того как Коркер огласил решение комитета, "российские "ястребы" были в ярости". Они опубликовали совместное заявление, в котором раскритиковали своих коллег.

"Прошло шесть месяцев с тех пор, как Россия нанесла удар по фундаментальным основам нашей демократии, вмешавшись в выборы. Администрация Обамы после этого "дала России по рукам", но конгресс так ничего и не предпринял", – утверждают сенаторы.

Доказательств российского "вмешательства" до сих пор никто так и не привел.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что в сенате США нет единой позиции по поводу антироссийских санкций.

"Все это такая медийная игра в добрых и злых, в хороших и плохих, голубей и ястребов. Что касается Маккейна, он приближается к восьмидесятилетнему возрасту, ему уже поздно признавать ошибки и каким-то образом менять свою точку зрения. Думаю, что это такой общий дискурс, который предназначен взбодрить внутреннюю и внешнюю повестку, и на всякий случай передать нам "привет", что они об этом думают, что обсуждают, и что может быть так, а может быть иначе. Кроме того, сейчас идет интенсивная подготовка к первому саммиту на высшем уровне Россия-США – я имею в виду встречу президентов. И в рамках формирования повестки этой будущей встречи, происходят, в том числе, и такие вещи в сенате", – сказал Алексей Мартынов.

По его мнению, для многих уже очевидно, что санкции не работают, однако эта тема будет использоваться и дальше.

"Они и сами признают, может, не так публично, как их коллеги в Германии или во Франции, что санкционная политика не приводит к тем результатам, о которых они заявляют. Понятно, что санкции – это вещь бессмысленная, они не работают, это все признают, но звучит угрожающе, поэтому и продолжается такая дискуссия. Идет лихорадочный поиск других методов воздействия на позиции России по тем или иным вопросам международной повестки. И пока этот поиск идет, продолжаются такие заявления. Кое-кто из "больных на голову" оппонентов вообще говорит о войне, о прямом столкновении… Способов много, но результат, как мы понимаем, будет один и тот же", – отметил политолог.

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