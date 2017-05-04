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Мнение: ЕВС "притянул" РФ к санкциям за Евровидение, чтобы сохранить лицо

15:3904.05.2017
(обновлено: 15:43 04.05.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкФан-зона конкурса Евровидение-2017 в КиевеФан-зона конкурса Евровидение-2017 в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
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Организаторы конкурса "Евровидение" пригрозили России и Украине санкциями. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что санкции будут несимметричными.

Европейский вещательный союз допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава "Евровидения". Об этом сообщает ZDF Heute со ссылкой на главу оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга.

По его словам, в качестве принимающей страны Украина взяла на себя обязательство обеспечить выступление всех участников и не выполнила его в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой. Россия же нарушила правила "Евровидения", поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года.

Милиционер смотрит из окна здания областного управления МВД Украины
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Мнение: Евровидение – "соблазнительный" момент для провокаций Киева
Как пояснил глава оргкомитета, решение о санкциях еще не принято, но этот вопрос обязательно обсудят на следующей неделе. О том, какие меры применят к Украине и России, объявят уже после "Евровидения", добавил он.

"В уставе в этом случае предусматривается несколько вариантов санкций – от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет", – сказал Фрайлинг.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выбор Украины в качестве места проведения "Евровидения-2017" с самого начала было политическим решением, и теперь ЕВС пытается сохранить лицо, "притянув" РФ к санкциям.

"Европейский вещательный союз нарушил все свои писаные и неписаные правила, "протащив" Украину в качестве места проведения "Евровидения" в этом году. Поэтому сейчас он вынужден притягивать к санкциям и Россию для того, чтобы это не выглядело слишком уж позорно для ЕВС. Украина сейчас находится в очень тяжелом положении – в Киеве скоро может остановиться метро, на 9 мая ожидаются провокации бандеровских формирований, и проведение "Евровидения" в Киеве сейчас находится под серьезной угрозой. И санкции в отношении Украины, я думаю, ЕВС введет обязательно и притянет туда Россию, чтобы Украине и ЕС не было обидно", – сказал Максим Жаров.

При этом санкции, по его мнению, против Украины и России будут несимметричными.

"У Украины прегрешений больше – она не пустила российскую участницу, а россияне всего лишь пропустили несколько так называемых обязательных встреч. Так что, думаю, мы, скорее всего, отделаемся каким-то штрафом, а Украину отстранят от участия в конкурсе на какое-то время. И в данном случае опротестовать данное решение, мне кажется, можно будет только либо, что называется, "ногами", прекратив участие в конкурсе в дальнейшем, либо организовав кампанию в СМИ, в том числе в европейских по поводу того, что надо менять правила участия в конкурсе", – отметил политолог.

Представлять Россию на "Евровидении-2017" должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и был вынужден отказаться от трансляции.

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