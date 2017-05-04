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Военный эксперт: с ракетой "Сармат" мы опередили американцев лет на десять

14:5804.05.2017
(обновлено: 15:03 04.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПодготовка к запуску ракеты РС-20 (Воевода), архивное фотоПодготовка к запуску ракеты РС-20 (Воевода), архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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"Красмаш" готов к началу серийного производства новой тяжелой баллистической ракеты "Сармат", сообщают СМИ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что сроки поступления на вооружение ракеты не будут нарушены.

"Красноярский машиностроительный завод" – изготовитель межконтинентальных баллистических ракет морского базирования – готов к началу серийного производства новой тяжелой баллистической ракеты "Сармат", сообщают СМИ.

Поступление ракеты на вооружение намечено на 2018 год. Она заменит собой самые мощные баллистические комплексы РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 Mod.3 Satan), которые уже более 25 лет составляют основу наземной группировки стратегических ядерных сил страны.

Сообщается, что новая ракета будет в два раза легче "Воеводы" и превзойдет его по энергетической эффективности. Улучшенные характеристики позволят оснастить "Сармат" дополнительными средствами преодоления американской ПРО.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что сроки начала серийного производства ракеты и ее поступление на вооружение не будут нарушены.        

"В сроки, думаю, уложатся. Потому что была проделана огромная работа не только красноярским заводом, но и коллективом Московского института теплотехники. Все идет по плану, как и намечали", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Он отметил особый интерес западной прессы к российской разработке, которую как только не называют: "Сатана", "Замаскированный дьявол", "Оружие ядерного ада". По мнению военного эксперта, "Сармат" станет надежным средством сдерживания.

"Пусть называют, как хотят. Ракетный комплекс, поступающий на вооружение, это комплекс пятого поколения. И его характеристики впечатляют настолько, что наши оппоненты его обоснованно боятся. Данная ракета имеет дальность поражения, по некоторым данным, до 18 тысяч километров, при этом она имеет большое количество разделяемых частей – от 10 до 15 боеголовок, каждая мощностью до 750 килотонн. Лететь к цели они будут на гиперзвуковых скоростях, совершать маневры, при этом и существующая американская система ПРО, и перспективная не смогут их перехватить", – отметил Алексей Леонков.

По его мнению, "Сармат" обосновано считают главной гарантией России на лидерство в сфере технологий.

"Да, США вкладывают в вооружение немалые средства, но с гиперзвуком у них пока не заладилось. Поэтому на ближайшую перспективу, на 10-15 лет мы их опередили – это точно. Кроме того, у нас полным ходом идет разработка железнодорожного варианта баллистической ракеты. Поэтому ответный удар, в случае агрессии, может быть произведен из любой точки России, что для американской системы ПРО будет полной неожиданностью", – сказал военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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