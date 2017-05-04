Мнение: главе ФБР все равно, что думает Белый дом о его словах про Россию

В Белом доме назвали личным мнением ФБР слова главы бюро Джеймса Коми, который назвал РФ "самой большой угрозой". Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что глава ФБР постоянно выходит за рамки своих функций.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал заявления главы ФБР Джеймса Коми про продолжение российского вмешательства в политические процессы в США.

"Это мнение ФБР", – сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, разделяет ли Белый дом мнение Коми.

Спайсер добавил, что американская администрация "полагается" на ФБР и разведсообщество, которое предоставляет обновленную информацию президенту и "информацию о всех угрозах, с которыми сталкиваются США". В то же время Спайсер добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

Ранее на слушаниях в сенате Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах, назвав это "самой большой угрозой".

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik отметил, что все обвинения в адрес России абсолютно бездоказательны.

"Коми постоянно выходит за рамки своих функций и не утруждает себя доказательствами. Фразу о том, что Россия является "угрозой" все слышали уже огромное количество раз, но никто не может объяснить, в чем дело. Если, например, фраза о том, что Северная Корея и ее ядерное оружие является угрозой, достаточно объяснима и понятна, то в отношении России все время останавливаются на том, что она якобы вмешивалась в выборы, но непонятно, зачем ей надо было это делать", – сказал Владимир Брутер.

По его мнению, главе ФБР при этом абсолютно все равно, что по этому поводу думает Белый дом.

"Вообще директор ФБР – человек достаточно своеобразный. На мой взгляд, Коми считает, что так он подтверждает свой статус очень важного американского чиновника и обращается к американскому истеблишменту с мыслью, что он на своем посту незаменим. Он считает, что Россия – это "угроза", и что бы ни говорили в Белом доме, его это не касается. Ему совершенно все равно, насколько его позиция соответствует действительности", – считает политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!