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Политолог: запрет Киеву тратить деньги США на "Азов" – "звоночек серьезный"

13:2504.05.2017
(обновлено: 13:53 04.05.2017)
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© РИА Новости . Евгений КотенкоПерейти в фотобанкНовобранцы батальона Азов, архивное фотоНовобранцы батальона Азов, архивное фото
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Конгресс США запретил Украине тратить выделяемые по военной линии средства на поддержку националистического батальона "Азов". Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik сказал, что удивлен такой замедленной реакцией конгрессменов.

Нижняя палата конгресса США приняла поправки, предложенные конгрессменом Джоном Коньерсом, согласно которым США не могут поставлять на Украину переносные ракетно-зенитные комплексы, а также тренировать бойцов украинского отряда "Азов", сообщается на сайте конгрессмена.

Митинг перед посольством США в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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"Я благодарен палате представителей за то, что она единогласно приняла вчера мои поправки, тем самым подтвердив, что наши вооруженные силы не будут тренировать ненавистный нам неонацистский батальон "Азов", а также поддержала мои попытки не позволить опасным и легким в транспортировке ПРЗК попасть в нестабильные регионы", – говорится в сообщении.

Всего Пентагон до конца текущего финансового года (до 30 сентября) может израсходовать 150 млн долларов на оказание поддержки Украине, включая подготовку войск, технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь и снабжение.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik сказал, что удивлен замедленной реакцией конгресса США.

"Украинский национализм перерастает в нацизм – батальон "Азов" культивирует нацистскую символику, провозглашает нацистские цели. Удивительно, что конгресс США только сейчас смог обратить на это внимание. Тема чувствительная, чувствительная она и для весомых лобби в Соединенных Штатах. Поэтому можно только удивляться, почему потребовалось два года для того, чтобы этот пункт был внесен", – отметил Кирилл Коктыш.

По его мнению, такая реакция США станет неприятным сигналом для Киева.

"Это звоночек достаточно серьезный. Киеву показывают те границы, в которых он должен оставаться. Для самого Киева это, конечно, будет неприятной вещью, поскольку это подрывает идеологические основания режима, то, как он пытается их выстроить. С точки зрения замысла США, это сигнал о том, что внутри страны должны "править бал" умеренные националисты, а не радикалы", – отметил политолог.

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