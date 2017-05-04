Политолог: запрет Киеву тратить деньги США на "Азов" – "звоночек серьезный"

Конгресс США запретил Украине тратить выделяемые по военной линии средства на поддержку националистического батальона "Азов". Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik сказал, что удивлен такой замедленной реакцией конгрессменов.

Нижняя палата конгресса США приняла поправки, предложенные конгрессменом Джоном Коньерсом, согласно которым США не могут поставлять на Украину переносные ракетно-зенитные комплексы, а также тренировать бойцов украинского отряда "Азов", сообщается на сайте конгрессмена.

"Я благодарен палате представителей за то, что она единогласно приняла вчера мои поправки, тем самым подтвердив, что наши вооруженные силы не будут тренировать ненавистный нам неонацистский батальон "Азов", а также поддержала мои попытки не позволить опасным и легким в транспортировке ПРЗК попасть в нестабильные регионы", – говорится в сообщении.

Всего Пентагон до конца текущего финансового года (до 30 сентября) может израсходовать 150 млн долларов на оказание поддержки Украине, включая подготовку войск, технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь и снабжение.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik сказал, что удивлен замедленной реакцией конгресса США.

"Украинский национализм перерастает в нацизм – батальон "Азов" культивирует нацистскую символику, провозглашает нацистские цели. Удивительно, что конгресс США только сейчас смог обратить на это внимание. Тема чувствительная, чувствительная она и для весомых лобби в Соединенных Штатах. Поэтому можно только удивляться, почему потребовалось два года для того, чтобы этот пункт был внесен", – отметил Кирилл Коктыш.

По его мнению, такая реакция США станет неприятным сигналом для Киева.

"Это звоночек достаточно серьезный. Киеву показывают те границы, в которых он должен оставаться. Для самого Киева это, конечно, будет неприятной вещью, поскольку это подрывает идеологические основания режима, то, как он пытается их выстроить. С точки зрения замысла США, это сигнал о том, что внутри страны должны "править бал" умеренные националисты, а не радикалы", – отметил политолог.

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