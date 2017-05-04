Военный эксперт: США продемонстрировали миру боеготовность ядерного оружия

Тестовые запуски баллистических ракет Minuteman III в США связаны не с ситуацией вокруг КНДР и ее ракетной программы. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Константин Сивков.

Американские военные второй раз за неделю провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщил накануне телеканал Fox News со ссылкой на заявление ВВС США.

Ракету запустили с базы Ванденберг в штате Калифорния. Она пролетела более четырех тысяч миль и упала в воды Тихого океана неподалеку от Маршалловых островов.

Первое испытание Minuteman III прошло 26 апреля. Как отмечали СМИ, пуски проводились после того, как КНДР провела неудачное испытание своей баллистической ракеты. При этом в американском военном ведомстве заявили, что испытания планировались за год и не связаны с ситуацией вокруг КНДР.

Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Сейчас это единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, принятая на вооружение в США. Всего у американской армии есть 450 таких ракет, они останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков отметил, что проведенные в США тестовые запуски ракет, по всей видимости, действительно были плановыми. Но в нынешних условиях, считает он, эти испытания одновременно должны были стать сигналом всему мировому сообществу и, прежде всего, России.

"Ракета Minuteman III – это достаточно старая ракета. Она стоит на вооружении американских стратегических ядерных сил уже более 40 лет. Поэтому эти ракеты нуждаются в регулярных проверочных пусках и с Северной Кореей это никак не связано. По Северной Корее в любом случае баллистическими ракетами стрелять будут вряд ли. При этом надо понимать, что американцы приняли решение о разработке новой тяжелой ракеты наземного базирования, которая должна заменить Minuteman III. И, конечно же, (эти испытания) – это сигнал всему мировому сообществу, в первую очередь России, что США держат свои ядерные силы в готовности к применению", – сказал Константин Сивков в эфире радио Sputnik.

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