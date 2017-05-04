Мнение: Янукович много знает об украинских элитах, он еще не все рассказал

Власти Украины заявили о готовности обжаловать снятие Интерполом с розыска экс-президента Виктора Януковича. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал решение Интерпола "абсолютно неблагоприятным" для нынешних украинских элит.

Официальный Киев заявил о готовности обжаловать снятие с международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на главу департамента специальных расследований Сергея Горбатюка.

Чиновник объяснил такое решение Интерпола рядом недостатков в украинском законодательстве, регулирующем вопросы о мере пресечения для разыскиваемых лиц.

Ранее Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины. Адвокат Януковича Юрий Кирасир опубликовал в Facebook копию ответа Интерпола на запрос адвокатской компании, в котором говорится, что в отношении экс-президента в базе данных организации отсутствует так называемая "красная карточка".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и ряд бывших чиновников. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

По мнению депутата Государственного совета Республики Крым Владислава Ганжары, Интерпол мог отказаться от розыска Януковича из-за отсутствия доказательств его вины.

"Украина за прошедшие три года не смогла представить реальных доказательств тех преступлений, которые официальный Киев инкриминирует Виктору Януковичу, начиная от расстрела людей на Майдане и заканчивая другими преступлениями, которые нынешний украинский режим пытается возложить на его плечи. В этой связи, конечно, для Украины это решение носит абсолютно неблагоприятный характер, поскольку лишний раз доказывает, что все то, что сегодня происходит в Киеве – это последствия государственного переворота, когда официальная власть была свергнута путем антигосударственных, противозаконных действий. Безусловно, к Януковичу у жителей Украины много вопросов, но те преступления, которые ему инкриминирует Киев, не имеют никакого отношения к реальности", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

По его словам, Виктор Янукович по-прежнему неугоден Киеву.

"Думаю, что Януковичу на Украине при новой власти была уготована судьба (Саддама) Хусейна и (Муаммара) Каддафи – лидеров государств, где совершены государственные перевороты путем использования технологий "цветных революций". Янукович много знает о тех, кто управляет украинским государством, об украинских элитах. Думаю, что он еще не все рассказал в публичном поле и, безусловно, он очень не угоден Киеву", – отметил Владислав Ганжара.

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