Мнение: еще пара заявлений об "угрозе" и главе ФБР придется менять кресло

Выступая на слушаниях в сенате, директор ФБР Джеймс Коми заявил, что РФ представляет "самую большую угрозу" для США. В Белом доме назвали эти утверждения мнением самого бюро. Слова Коми в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Анатолий Петренко.

Американские власти прокомментировали слова директора ФБР Джеймса Коми об "угрозе" со стороны России. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что подобные утверждения являются мнением самого бюро.

Выступая на слушаниях в сенате, глава ФБР заявил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США. По его словам, Москва представляет "самую большую угрозу" для Штатов. Коми также обвинил российские спецслужбы и хакеров в совместном взломе почтовых серверов Yahoo и пообещал сенаторам "хватать и закрывать" хакеров, которые скрываются от американских спецслужб.

Директор бюро рассказал парламентариям, что ФБР продолжает проверять возможные связи действующего президента США Дональда Трампа с Москвой.

Слова Джеймса Коми прокомментировал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. "Это мнение ФБР", – сказал он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. По словам Спайсера, Белый дом "полагается" на ФБР и разведывательное сообщество, которое предоставляет президенту "информацию обо всех угрозах, с которыми сталкиваются США". При этом пресс-секретарь добавил, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

Журналисты также поинтересовались у Спайсера, разделяет ли сам Трамп мнение ФБР о том, что Россия представляет "самую большую угрозу для США". Спайсер заметил, что президент четко определил: угрозой для жизни американцев и их союзников является Северная Корея с ее ядерной программой.

Профессор Академии социального управления, политолог Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у директора ФБР Джеймса Коми "кризис жанра".

"Видимо, у директора ФБР наступил профессиональный "климакс", уровень профессиональной деформации достиг предела, и он перестал ориентироваться в пространстве и во времени. Я абсолютно не сомневаюсь, что у него "кризис жанра". Думаю, еще пара подобных заявлений, и ему придется менять кресло – с рабочего на домашнее. Возможно, он пытается завоевать "очки" у аудитории, отработать какие-то деньги. Он может быть искренен в своих убеждениях, но такая искренность – признак болезни, а не здоровья", – сказал Анатолий Петренко.

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