Военный эксперт: создание зон безопасности в Сирии – это шаг вперед

Президенты России и Турции обсудили перспективу создания в Сирии зон безопасности. По мнению военного эксперта Владимира Богатырева, такая перспектива стала реальной благодаря заметным успехам сирийской правительственной армии.

Общая позиция РФ и Турции заключается в том, что создание зон безопасности в Сирии должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня, в конечном итоге этот политический процесс должен привести к восстановлению территориальной целостности страны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Мы подробно сегодня с господином президентом (Турции) обсуждали, мы вместе исходим из того – это наша общая позиция – что создание зон безопасности должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня. Отсутствие кровопролития – главнейшее условие для начала политического диалога между конфликтующими сторонами", – сказал Путин.

"В конечном итоге этот политический процесс должен привести к полному восстановлению территориальной целостности страны и к единому руководству страны вне зависимости от тех взглядов, которые исповедуют те или иные политические силы сегодня", – отметил президент.

По словам генерал-майора запаса, председателя совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимира Богатырева, перспектива создания в Сирии зон безопасности стала реальной благодаря заметным успехам сирийской правительственной армии.

"Смысловые нагрузки зон безопасности, которые появлялись в свое время как предложения России, Турции, предложения сирийцев – потом они были поддержаны и озвучены Соединенными Штатами – это, несомненно, шаг вперед, шаг к политическому урегулированию. Но он смог появиться только тогда, когда вооруженные силы Сирийской арабской республики при поддержке российских ВКС и при определенных действиях в последнее время Турции, а также находящихся там (в Сирии) иранских советников смогли освободить определенную часть территории. К режиму прекращения огня присоединилось большое число населенных пунктов, его поддержал ряд вооруженных группировок. И таким образом создались условия, чтобы какие-то территории Сирии объявить "зонами без войны"", – сказал Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik.

Военный эксперт указал, что условия создания таких зон российской стороной четко оговорены.

"На пресс-конференции нашего президента совершенно четко прозвучало: это возможно только если все находящиеся в этих зонах вооруженные группировки создадут условия, чтобы оттуда не исходила военная угроза. Только в этом случае можно говорить о том, что это зоны безопасности, зоны примирения", – заключил Владимир Богатырев.

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