Экономист: альянс России и Турции – это выигрыш для обеих стран

Президенты России и Турции обсудили снятие ограничений в двусторонней торговле. Экономист Сергей Мясоедов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что российско-турецкое сотрудничество – достойный ответ тем, кто пытается поссорить две страны.

В Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ключевой темой обсуждения стали вопросы двусторонних отношений. Им большую часть времени уделили лидеры двух стран и на совместной пресс-конференции.

"Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерству", – отметил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что ограничения в торговле между Россией и Турцией уже сняты. При этом ограничения по безвизовым поездкам в Турцию и по поставкам томатов в Россию пока сохранятся – но со временем планируется либерализация и в этой части двусторонних связей.

Президент не исключил, что Россия также либерализует поездки для турецких специалистов и бизнесменов.

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Мясоедов уверен, что развитие российско-турецкого сотрудничества, в том числе экономического – это достойный ответ тем, кто пытается поссорить две евразийские страны.

"Вообще, сотрудничество между евразийскими странами предопределено и положением на карте, и связями, которые сложились за последние годы. У нас всего три евразийские страны: это Россия, Казахстан и Турция. А сегодня, когда европейские политические деятели и США все время пытаются развернуть Турцию против России, в этих условиях выстраивать альянс с Турцией и развивать экономическое сотрудничество, позволять переплетаться бизнес-интересам на благо и той и другой страны – это всегда выигрышно. И мне кажется, что снятие ограничений на торгово-экономические связи России и Турции – это мера, от которой выиграют обе страны и оба народа", – сказал Сергей Мясоедов в эфире радио Sputnik.

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