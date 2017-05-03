Эксперт о противодействии США "Роснефти": американцы "потеряли разум"

Группа сенаторов США подготовила законопроект по противодействию "Роснефти", сообщают СМИ. Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это противоречит всей практике американского законодательства и бизнеса.

Группа американских сенаторов подготовила законопроект, нацеленный на противодействие российской "Роснефти" в получении контроля над какой-либо энергетической компанией в США, пишет агентство Рейтер со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Этот законопроект, который представят сенаторы от Республиканской и Демократической партий, дает право президенту Дональду Трампу "предпринять все необходимые шаги, чтобы не позволить государственной нефтяной компании "Роснефть" получить контроль над какой-либо энергетической инфраструктурой в США", отмечает агентство.

Сенаторы в письме министру финансов США Стивену Мнучину ранее написали, что обеспокоены возможным получением "Роснефтью" контроля над американской компанией Citgo Petroleum, которой принадлежат 48 терминалов нефтепереработки в двадцати штатах. По их данным, российская компания может получить "значительную долю" в PDV America, владеющей Citgo. При этом сама PDV America принадлежит крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы PdVSA.

Ранее канадская Crystallex и американская ConocoPhillips, имеющие претензии к Венесуэле из-за национализации их активов, подали иск к PdVSA в связи с ее кредитной сделкой с подконтрольной "Роснефти" Rosneft Trading SA. По мнению истцов, PdVSA намеревалась заложить активы своего дочернего предприятия Citgo Holdings и отправить выручку в Венесуэлу – за пределы досягаемости американской судебной системы и кредиторов.

PdVSA заложила "Роснефти" 49,1% доли в Citgo, говорится в документах истцов. Венесуэльская компания подтвердила, что использовала оставшуюся в "дочке" долю для привлечения финансов, но не уточнила, сколько получила от "Роснефти". Российская компания при этом заявляла, что все ее сделки проводятся с соблюдением международного права.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что законопроект, подготовленный американскими сенаторами, противоречит практике законодательства даже самих США.

"Мне не знакомы такие случаи, чтобы энергетическим компаниям, особенно нефтяным, таким образом противодействовали. Это противоречит всей практике американского законодательства и американского бизнеса. Вообще компания – это юридическое лицо, оно не может быть преступником. Обвинения предъявляются какому-то конкретному человеку, а вовсе не корпорации, не тем, кто действует по законам страны, в которой работает", – сказал Александр Хуршудов.

Вместе с тем, по мнению эксперта, у США все же есть "основания" для подобного шага.

"Основания такие: "Роснефть" – это фактически крупнейшая компания мира, по стоимости, по капитализации она уступает крупнейшим американским (компаниям), но по количеству запасов, по объему добычи, по доходности существенно превосходит их. Поэтому, конечно, хочется "прижать" ее, где можно. Так что стремление напакостить конкуренту здесь есть. Но есть и другой аспект – внутренние проблемы Америки. Им надо на кого-то из России "погавкать", они выбирают и "гавкают". Если им нечем больше заняться, то мы должны только радоваться, потому что "Роснефти" в Америке делать абсолютно нечего", – сказал Александр Хуршудов.

Он отметил, что сенаторы, по сути, вмешиваются в дела, которые не находятся в их компетенции. Однако эксперт не исключает, что данный законопроект все же будет принят.

"У них там такие законы, что оленя нельзя выбрасывать со второго этажа, а вот с третьего можно, то есть любая чушь в Америке может пройти. Они совершенно потеряли разум, и сейчас хотят угробить собственную страну. Не надо им мешать. Пусть работают", – заключил эксперт.

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