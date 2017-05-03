США
3.053 мая18:48МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: стабильность в Афганистане была, когда там были советские войска

18:4203.05.2017
(обновлено: 18:45 03.05.2017)
090
© AP Photo / Massoud HossainiПоврежденная военная техника на месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017Поврежденная военная техника на месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
Решение НАТО усилить свое военное присутствие в Афганистане вряд ли поможет стабилизировать обстановку в этой стране. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный политолог Андрей Кошкин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, решение по этому вопросу может быть принято к июню текущего года, передает агентство Франс Пресс.

Столтенберг в интервью немецким журналистам заявил, что организация может расширить миссию, учитывая "напряженную" ситуацию с безопасностью в Афганистане. К июню альянс также может принять решение об увеличении периода размещения численного состава миссии, который на сегодняшний момент составляет один год.

На месте взрыва в районе американского посольства в Кабуле, Афганистан. 3 мая 2017
© AP Photo / Massoud Hossaini
Афганистан: амбиции и провалы Вашингтона
Военная операция США и их союзников в Афганистане "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года. Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

По мнению военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, США и их союзники не выполнили задачи, которые они ставили перед собой в момент ввода войск в Афганистан в 2001 году.

"Война (в Афганистане), которая по оценочному суждению (бывшего президента США) Барака Обамы ограничивается 2001-2014 годами, якобы закончилась. Но на самом деле уровень безопасности в этой стране до сих пор – чрезвычайно низкий. Так что резолюции, которые принимались в ООН, чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане, фактически так и не были реализованы Соединенными Штатами и НАТО. Вот почему сегодня вновь встал вопрос о численном расширении (контингента) на усмотрение НАТО и о том, чтобы сделать пребывание этого контингента бессрочным. Другими словами, присутствие США и НАТО на Среднем Востоке усиливается, а это значит, они сохраняют возможность влиять на политику Китая, Ирана, России, других государств, используя эту площадку (Афганистан – ред.)", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, ситуация после ввода войск США и их союзников только ухудшилась.

"Страна, к сожалению, почти 40 лет воюет и введена уже в ситуацию полнейшего хаоса. Стабильность там была, когда там находились советские войска – об этом до сих пор вспоминают афганцы. А после боевых действий, которые начали США и НАТО (в 2001 году) все окончательно покатилось "в тартарары"", – считает Андрей Кошкин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена