Эксперт: стабильность в Афганистане была, когда там были советские войска

Решение НАТО усилить свое военное присутствие в Афганистане вряд ли поможет стабилизировать обстановку в этой стране. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный политолог Андрей Кошкин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, решение по этому вопросу может быть принято к июню текущего года, передает агентство Франс Пресс.

Столтенберг в интервью немецким журналистам заявил, что организация может расширить миссию, учитывая "напряженную" ситуацию с безопасностью в Афганистане. К июню альянс также может принять решение об увеличении периода размещения численного состава миссии, который на сегодняшний момент составляет один год.

Военная операция США и их союзников в Афганистане "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года. Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена 28 марта 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

По мнению военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, США и их союзники не выполнили задачи, которые они ставили перед собой в момент ввода войск в Афганистан в 2001 году.

"Война (в Афганистане), которая по оценочному суждению (бывшего президента США) Барака Обамы ограничивается 2001-2014 годами, якобы закончилась. Но на самом деле уровень безопасности в этой стране до сих пор – чрезвычайно низкий. Так что резолюции, которые принимались в ООН, чтобы стабилизировать ситуацию в Афганистане, фактически так и не были реализованы Соединенными Штатами и НАТО. Вот почему сегодня вновь встал вопрос о численном расширении (контингента) на усмотрение НАТО и о том, чтобы сделать пребывание этого контингента бессрочным. Другими словами, присутствие США и НАТО на Среднем Востоке усиливается, а это значит, они сохраняют возможность влиять на политику Китая, Ирана, России, других государств, используя эту площадку (Афганистан – ред.)", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, ситуация после ввода войск США и их союзников только ухудшилась.

"Страна, к сожалению, почти 40 лет воюет и введена уже в ситуацию полнейшего хаоса. Стабильность там была, когда там находились советские войска – об этом до сих пор вспоминают афганцы. А после боевых действий, которые начали США и НАТО (в 2001 году) все окончательно покатилось "в тартарары"", – считает Андрей Кошкин.

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