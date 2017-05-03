Мнение: списание РФ долга Киргизии – помощь в сохранении государственности

Россия списала долг Киргизии на 240 млн долларов в рамках официальной помощи. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что поддержка республики совершенно обоснована.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Киргизии в размере 240 млн долларов, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Отмечается, что списание производится в рамках оказания Россией официальной помощи развитию Киргизии.

Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 млн долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга – на 188,9 млн долларов – в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016 года, списание второй части долга – на 300 млн долларов.

В конце апреля начальник управления киргизского министерства финансов Бакыт Сыдыков заявил, что Киргизия надеется на единовременное списание оставшейся части долга в 240 млн долларов перед Россией, соответствующие договоренности прорабатываются с российской стороной.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что поддержка Киргизии совершенно обоснована.

"Надо сказать, что это был непростой вопрос, потому что в Киргизии тяжелая политическая ситуация. Президент Алмазбек Атамбаев сделал немало усилий, чтобы в Киргизии навести порядок, чтобы это была страна с устойчивой политической системой. Это списание в какой-то степени – политический шаг. Очень важно, чтобы там не начались раздоры. Тем более, что Киргизия имеет страшный опыт. Напомню: 2005 год – "тюльпановая революция", 2010 год – свержение президента Курманбека Бакиева. Поэтому наша поддержка Киргизии совершенно обоснована. В данном случае – это сохранение государственности. Тем более, что Киргизия – член ОДКБ и участница евразийской интеграции. И плюс ко всему не нужно забывать, что там находится российская авиабаза", – сказал Андрей Суздальцев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!