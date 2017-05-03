Мнение: Меркель будет говорить с Порошенко о "сценарии развязки" на Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что после визита в Сочи переговорит с президентом Украины Петром Порошенко. Эксперт по геополитике Константин Соколов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь пойдет о досрочных президентских выборах на Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту России Владимиру Путину, что после визита в Сочи переговорит с главой Украины Петром Порошенко, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Меркель собирается переговорить с Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту", – сказал Ушаков журналистам.

Во вторник, 2 мая, Путин и Меркель провели встречу в Сочи. Одной из центральных тем стала ситуация на Украине и реализация Минских соглашений. Лидеры сошлись на том, что нужно добиться строгого соблюдения договоренностей. Российский президент призвал канцлера повлиять на украинского лидера, "чтобы подвигнуть на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне".

Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что разговор Меркель с Порошенко пойдет о досрочных выборах.

"Нужно принять во внимание, что украинским кризисом измучена и Германия, и вся Европа, и Россия. С другой стороны, следующий этап, который должен произойти в развитии ситуации – это выборы президента Украины, которые могут пройти в конце года. Порошенко, судя по всему, не претендует на то, чтобы вновь выставить свою кандидатуру и быть избранным, если только не придумал какие-нибудь массовые подтасовки и так далее. Сейчас готовится некий сценарий развязки на Украине. И в этом смысле Меркель, которая от Запада его патронирует, будет говорить, как сыграть эту новую игру. То есть, как он уйдет из политики, как уйдут другие силы. С моей точки зрения, разговор будет о том, что должно произойти через полгода", – сказал Константин Соколов.

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