Мнение: Меркель будет говорить с Порошенко о "сценарии развязки" на Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила президенту России Владимиру Путину, что после визита в Сочи переговорит с главой Украины Петром Порошенко, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Меркель собирается переговорить с Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту", – сказал Ушаков журналистам.
Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что разговор Меркель с Порошенко пойдет о досрочных выборах.
"Нужно принять во внимание, что украинским кризисом измучена и Германия, и вся Европа, и Россия. С другой стороны, следующий этап, который должен произойти в развитии ситуации – это выборы президента Украины, которые могут пройти в конце года. Порошенко, судя по всему, не претендует на то, чтобы вновь выставить свою кандидатуру и быть избранным, если только не придумал какие-нибудь массовые подтасовки и так далее. Сейчас готовится некий сценарий развязки на Украине. И в этом смысле Меркель, которая от Запада его патронирует, будет говорить, как сыграть эту новую игру. То есть, как он уйдет из политики, как уйдут другие силы. С моей точки зрения, разговор будет о том, что должно произойти через полгода", – сказал Константин Соколов.
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