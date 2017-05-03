Дипломат: Путину и Эрдогану есть о чем откровенно поговорить

В Сочи проходит встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что есть множество проектов для обсуждения на уровне руководителей государств.

В Сочи проходит встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Российский лидер поблагодарил турецкого президента за то, что тот приехал в Сочи. "Очень хорошо, что у нас есть возможность в рабочем режиме встретиться, поговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействий", – подчеркнул он. По словам Путина, это говорит о том, что отношения двух стран приобретают особый статус и восстанавливаются в полном объеме.

В свою очередь турецкий президент отметил, что совместные шаги Москвы и Анкары способны повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке. "На наших плечах лежит очень серьезная работа, очень большая ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона", – сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что главной темой переговоров будет политическое урегулирование сирийского кризиса. Кроме того, Путин и Эрдоган планировали обсудить инцидент с химическим оружием в Хан-Шейхуне и проблемы совместной борьбы с терроризмом. На повестке дня также вопрос о взаимных торговых ограничениях.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik отметил, что лидерам двух стран есть что обсудить.

"Встреча эта вполне естественная. Потому что Россия и Турция наряду с Ираном принимают участие в группе по сирийскому урегулированию. Кроме того, есть достаточно много проектов для обсуждения на уровне глав государств. Но, конечно, главное, я думаю, это тема Сирии. Там сейчас тугие узлы завязаны, и не нашими стараниями, а стараниями доброхотов Запада. И, конечно же, поэтому следует активно подключать к этому Турцию, чтобы решать вопросы. Так что есть о чем поговорить, причем, достаточно активно, углубленно и откровенно", – сказал Александр Вавилов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече также обсудят вопросы реализации "Турецкого потока". По мнению Александра Вавилова, у данного проекта неплохие перспективы.

"Мы заранее все просчитали. Здесь единственное, что может как-то повлиять, это то, что европейцы изменят свою позицию, что тоже вполне возможно. Мы же помним, как "Южный поток" обсуждался, потом откладывался, потом опять обсуждался. Но турецкая "веточка" очень влиятельная, очень большое может оказать влияние на позицию Европы. Это несомненно", – считает дипломат.

В последний раз президенты РФ и Турции встречались 10 марта в Кремле. Тогда Путин и Эрдоган отметили, что Россия и Турция вернулись на путь партнерского взаимодействия. Отношения двух стран обострились после того, как осенью 2015 года турецкие военные сбили в Сирии бомбардировщик Су-24. В июне 2016 года Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом. В том же месяце после телефонной беседы глав государств был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних связей.

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