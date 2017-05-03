Эксперт: новая российская атомная "подлодка-сканер" способна на многое

Строительство уникальной подводной лодки сейсмической разведки начнется в 2020 году, сообщают СМИ. По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, судно способно выполнять множество задач. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Строительство уникальной подводной лодки сейсмической разведки начнется в 2020 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного конструктора Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Евгения Топорова.

По его словам, подлодку построят на базе подводного атомохода, в конструкцию которого внесут некоторые изменения.

"Главное из них – специальные крылья-сейсмодатчики. В нерабочем состоянии они спрятаны между внешним – "легким" и внутренним – "прочным" корпусами субмарины в носовой и кормовой частях. В рабочем положении они раскрываются, словно плавники, и образуют гигантскую сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров", – пишет газета.

При этом стоимость "сканера" будет на 60% меньше, чем боевой подлодки, так как на его борту не предполагается систем вооружения. Водоизмещение субмарины не будет превышать 14 тысяч тонн. Автономность плавания составит 90 суток, судно рассчитано на 40 человек.

Разработка подлодки происходит в рамках проекта "Айсберг", который предполагает создание сети необитаемых буровых установок, роботов, подводных комплексов и автономных атомных реакторов. Проект рассчитан на 20-30 лет, а эта разработка на сегодняшний день является единственной в мире, заключает издание.

По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, новая подлодка предоставит уникальную информацию.

"Гражданская АПЛ может выполнять в интересах России много функций, и прежде всего, это разведка подводных пространств. Ведь под водой находится немало стратегических объектов: это нефте- и газопроводы и линии связи, в том числе правительственной. Кроме того, такая подлодка могла бы проводить подводную геологическую разведку. Для нас это чрезвычайно важно, например, в Арктике. Не исключаю, что с подлодки может производиться бурение для взятия проб из придонного океанического или морского грунта. Понятно, что гражданская подлодка не имеет никаких военных целей. Это судно будет выполнять чисто гражданскую миссию", – сказал Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Одной из задач, считает он, может быть обеспечение безопасности прохождения судов.

"Такая лодка позволит вести исследование подводных течений, смену климата в океаническом регионе. Это чрезвычайно важно для лоцманских карт и даже для работы боевых подлодок. Потому что такие функции наши атомные и дизельные подлодки не выполняют, они пользуются данными, которые за многие десятилетия наработали гидрографические службы. Думаю, что гидрографическая задача тоже будет относиться к одной из главных для такого судна. Мы не должны забывать, что у нас впереди – обновленная работа Северного морского пути. Это важнейшая экономическая артерия, где нужно обеспечить безопасность плавания. Подлодка, которая будет ходить в заданном регионе, принесет очень много пользы для обеспечения безопасности прохождения судов", – заключил Виктор Баранец.

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