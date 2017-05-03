Историк: Киев "промывает мозги" населению. К сожалению, успешно

На Украине раскрыли настоящую цель декоммунизации. Глава фонда "Историческая память" Александр Дюков в эфире радио Sputnik отметил, что власти страны пытаются насильственно навязать населению иную точку зрения.

Настоящей целью декоммунизации должно стать "изменение сознания" народа. Об этом рассказал юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко в эфире украинского телеканала ZIK.

Рябенко заявил, что сейчас на Украине начался длительный процесс, который, по его словам, "можно сравнить с денацификацией в Германии".

"Мы в Институте национальной памяти рассматриваем декоммунизацию как процесс изменения сознания", – отметил юрист, подчеркнув, что переименование улиц в качестве "устранения зримых маркеров тоталитарного режима" является только одним из этапов, которые предстоит пройти стране.

Институт национальной памяти занимается изучением и распространением сведений об украинской революции 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает Вторую мировую войну с точки зрения националистической идеологии.

По его инициативе стартовала информационная кампания к 75-й годовщине создания УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, запрещены в России), значительная часть участников которой служила в коллаборационистских формированиях СС и полицейских подразделениях нацистов во время войны.

Российский историк и публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в эфире радио Sputnik отметил, что руководство Украины пытается переписать историю страны и навязывает населению свою точку зрения.

"Украинский институт национальной памяти финансируется из госбюджета и подчиняется руководству страны. И эти люди ставят перед собой задачу – переписать собственную историю. При этом они ориентируются на практику, которую мы, например, видели в Прибалтике, где существуют аналогичные структуры. Это задача, связанная с насилием, с подавлением другого мнения, с насильственным навязыванием определенной версии истории", – сказал Александр Дюков.

И, по его мнению, делается это достаточно успешно.

"У подрастающего поколения вполне можно сформировать определенные мифы, чтобы они воспринимали происходящее через определенную призму. Это задача, к сожалению, вполне выполнима. Но понятно, что она выполнима только в государстве недемократическом, в государстве, в котором идет прямая, неприкрытая пропаганда, где "промываются мозги". И Украина сейчас идет именно по этому пути", – считает Александр Дюков.

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