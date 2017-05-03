Историк: Киев "промывает мозги" населению. К сожалению, успешно

Настоящей целью декоммунизации должно стать "изменение сознания" народа. Об этом рассказал юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко в эфире украинского телеканала ZIK.
Рябенко заявил, что сейчас на Украине начался длительный процесс, который, по его словам, "можно сравнить с денацификацией в Германии".
"Мы в Институте национальной памяти рассматриваем декоммунизацию как процесс изменения сознания", – отметил юрист, подчеркнув, что переименование улиц в качестве "устранения зримых маркеров тоталитарного режима" является только одним из этапов, которые предстоит пройти стране.
Институт национальной памяти занимается изучением и распространением сведений об украинской революции 1917-1921 годов, событиях 2013-2014 годов, а также изучает Вторую мировую войну с точки зрения националистической идеологии.
По его инициативе стартовала информационная кампания к 75-й годовщине создания УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, запрещены в России), значительная часть участников которой служила в коллаборационистских формированиях СС и полицейских подразделениях нацистов во время войны.
Российский историк и публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в эфире радио Sputnik отметил, что руководство Украины пытается переписать историю страны и навязывает населению свою точку зрения.
"Украинский институт национальной памяти финансируется из госбюджета и подчиняется руководству страны. И эти люди ставят перед собой задачу – переписать собственную историю. При этом они ориентируются на практику, которую мы, например, видели в Прибалтике, где существуют аналогичные структуры. Это задача, связанная с насилием, с подавлением другого мнения, с насильственным навязыванием определенной версии истории", – сказал Александр Дюков.
И, по его мнению, делается это достаточно успешно.
"У подрастающего поколения вполне можно сформировать определенные мифы, чтобы они воспринимали происходящее через определенную призму. Это задача, к сожалению, вполне выполнима. Но понятно, что она выполнима только в государстве недемократическом, в государстве, в котором идет прямая, неприкрытая пропаганда, где "промываются мозги". И Украина сейчас идет именно по этому пути", – считает Александр Дюков.
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