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Польский эксперт об Украине: поражен, как быстро распространяется безумие

14:0403.05.2017
(обновлено: 14:10 03.05.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyЖители Киева тогруют на блошином рынке, архивное фотоЖители Киева тогруют на блошином рынке, архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Количество украинских мигрантов в Польше растет, и это вызвано обрушением экономики и развалом политики на Украине. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал польский эксперт Цезари Калита.

Польское издание журнала Newsweek опубликовало статью "Вся правда об украинской миграции". Она посвящена ситуации в Польше. В статье, в частности, приведены слова главы польского МИД Витольда Ващиковского, который сказал, что украинские мигранты вывозят из Польши каждый год по 20 млрд злотых (около 5 млрд евро).

По официальным польским данным, количество мигрантов с Украины превышает полмиллиона человек. При этом украинская миграция в Польшу носит ярко выраженный экономический характер. За 2016 год только 32 гражданина Украины получили в Польше статус беженца, и 64-м украинцам была гарантирована дополнительная защита.

Доктор Цезари Калита из Института общественных наук и безопасности Университета естественных и гуманитарных наук в Седльцах считает, что приводимая цифра в 20 млрд злотых, которые украинские мигранты якобы вывозят из Польши ежегодно, скорее всего преувеличена.

"Кто-то подсчитал, что эта сумма равнялась бы 20% валового национального продукта Украины, а это – нереально. Думаю, сумма была намеренно преувеличена из неких пропагандистских соображений, чтобы кого-то убедить, будто Польша принимает до миллиона мигрантов. Но и это – неправда, так как украинцев в стране примерно полмиллиона.  Это тоже немалая цифра. Большинство украинцев работают в домашних хозяйствах, ходят за покупками, стоят за прилавками магазинов. Да, я уверен, что сумма в 5 млрд евро – это  сильное преувеличение", – сказал Цезари Калита в эфире радио Sputnik.

Тем не менее, по его словам, остается фактом, что Польша сталкивается с возросшей волной миграции с Украины.

"Мы говорим о трудовой миграции, а она в большом объеме началась на Украине в 2015 году, когда стала рушиться экономика страны. Затем последовал развал политики Украины. На наших глазах произошел феномен, который нужно внимательно изучать. Все неприятные события, включая развал страны, начинаются с большой склоки,  когда одна сторона уверена, что лишь за ней правда и не нужно искать ни с кем компромиссов. Вот путь к развалу страны, путь к  катастрофе… На Украине – кризис государственности, вот почему многие ее граждане вынуждены искать для себя и своей семьи те страны, включая Польшу, где они смогут просто заработать на жизнь. Кризис на Украине будет продолжаться до тех пор, пока к украинцам не придет отрезвление. Я поражен, как быстро среди людей распространяется некое бесшабашное безумие. Казалось бы, это невозможно, однако – случилось, а все началось с большой склоки, после которой, полагаю, трудно будет собрать осколки", – заключил Цезари Калита.

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