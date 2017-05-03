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Политолог о переговорах лидеров РФ и Турции: Эрдоган очень оптимистичен

13:4403.05.2017
(обновлено: 13:48 03.05.2017)
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© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 3 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 3 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Путиным намерен обсудить в том числе снятие торговых ограничений в отношениях между странами. Это насущная проблема для Анкары, отметил в эфире радио Sputnik политолог Анатолий Эль-Мюрид.

Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить двусторонние отношения, региональные и международные проблемы, касающиеся, в том числе, кризиса в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обращается к своим сторонникам после заявления немецких спецслужб. 25 марта 2017 года
© AP Photo / Kayhan Ozer/Presidential Press Service, Pool
О ближневосточных президентах и турецких помидорах: многоликий Эрдоган
Перед вылетом в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал основные темы, которые собирается обсудить во время встречи с российским лидером. По словам Эрдогана, главной темой переговоров станет политическое урегулирование сирийского кризиса.

"Безусловно, самое важное на переговорах – это Сирия. Мы вместе сделали много шагов, чтобы остановить кровопролитие в Сирии. У нас продуктивное сотрудничество. Наша общая цель – достичь политического урегулирования. Важно установить перемирие. Надеюсь, эти переговоры будут продуктивными", – сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Сочи.

Другой важный вопрос – это снятие взаимных торговых ограничений, добавил он.

"Самые большие барьеры – это ограничения в торговле. Наши усилия направлены на то, чтобы их снять, над этим работают наши правительства. Я еще раз Путину скажу, что этот процесс надо ускорить. Нельзя отдавать это в жертву бюрократии", – считает Эрдоган.

Россия ввела эмбарго на поставки продуктов из Турции с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Однако после извинений Турции и нормализации отношений ряд ограничений были сняты. Сейчас под запретом остаются турецкое замороженное мясо и субпродукты кур и индеек, томаты, огурцы, свежий виноград, яблоки, груши и клубника.

Турция со своей стороны с 15 марта нынешнего года изменила порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

Политолог, специалист по Ближнему Востоку Анатолий Эль-Мюрид в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для Турции снятие торговых ограничений – это насущная проблема.

"Понятно, что это вопрос не контрольных органов, а чисто политический вопрос, который нужно решать. И Эрдоган перед поездкой в Сочи заявил, что если РФ и Турция хотят довести товарооборот до 100 млрд долларов, то должны быть сняты эти политические ограничения на торговлю. Экономика Турцию очень сильно беспокоит, потому что у турок отношения с Европой сейчас резко ухудшились. Решения по снятию взаимных торговых ограничений России и Турции зависят от того, какие уступки мы друг другу сделаем именно в политическом поле. Но пока противоречия в политике очень серьезные", – сказал Анатолий Эль-Мюрид.

Именно поэтому, считает он, не стоит ожидать быстрого решения по вопросу политического урегулирование сирийского кризиса.

"Эрдоган очень оптимистичен. Понятно, что на одной встрече такие вопросы не решатся, потому что противоречия очень глубокие в отношении, например, сирийских курдов. С политической точки зрения, сирийская война – это, честно говоря, довольно тупиковая вещь. Потому что в ней принимает участие очень большое число самых разных участников – и внутренних, и внешних. Поэтому согласовать позиции на двусторонних переговорах крайне проблематично", – отметил политолог.

Он напомнил, что вскоре после Сочи Эрдоган отправится в США – на переговоры с президентом Дональдом Трампом. Политолог обратил внимание на последовательность визитов.

"С американцами по сирийскому вопросу у турок тоже противоречия, причем посерьезнее, чем с Россией. Поэтому в рамках нормальной логики естественно, что Эрдоган сначала попытается утрясти разногласия с Россией, с тем, чтобы обеспечить себе более-менее прочный тыл в разговоре с  Трампом", – заключил Анатолий Эль-Мюрид.

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