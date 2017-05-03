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Военный эксперт: Т-50 полностью оправдывает название "убийца кораблей"

12:1503.05.2017
(обновлено: 12:20 03.05.2017)
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© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссийский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Российский истребитель пятого поколения Т-50 теперь сможет уничтожать корабли, пишут СМИ. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik рассказал об уникальности ракеты Х-35УЭ, которая войдет в состав вооружения истребителя.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50 в подмосковном Жуковском, архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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Военный эксперт: создание таких истребителей, как Т-50, необходимо
Российский истребитель Т-50 "научили" уничтожать корабли, пишет газета "Известия".

В состав вооружения боевой машины включили новейшую тактическую ракету Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели – от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.

Ракете не страшны зенитные противоракеты и радиоэлектронные помехи.

Истребитель Т-50 во время всероссийского этапа международного конкурса Авиадартс-2016, архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Представитель ОДК: у нового двигателя для Т-50 прорывные характеристики
По мнению экспертов, опрошенных "Известиями", Х-35УЭ сделает Т-50 не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

Т-50 (проект ПАК ФА) – российский самолет пятого поколения, который должен сменить Су-27. Оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Планируется, что до 2020 года военные получат 55 таких истребителей.

По словам члена президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковника запаса Андрея Головатюка, Т-50 рассматривается как один из перспективных носителей новейшей ракеты Х-35УЭ, которая является универсальной.

"Здесь (в истребителе пятого поколения) широко используется технология малозаметности, используется новая авионика и, соответственно, ставится более современное вооружение, которое уже есть и которое только разрабатывают наши научные умы. Это самолет, который выходит на новый, более совершенный уровень. Что касается ракеты, то она вообще уникальная. Эта ракета универсальная, она может ставиться на различные носители – это корабли, это самолеты, вертолеты и береговые ракетные комплексы. То есть на данном этапе истребитель Т-50 рассматривается только как один из ее перспективных носителей", – сказал Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik.

Он также рассказал об отличительных особенностях использования Т-50 и ракеты Х-35УЭ в комплексе.

"В чем ноу-хау этой ракеты в комплексе с истребителем? Они могут войти в зону уничтожения цели, не заходя в зону поражения ПВО вероятного противника. Ракеты используется по принципу: выпустил, ракета сразу обнаружила цель и сама пошла на нее. То есть методика здесь такая – выпустил и забыл. Ракета сама находит цель. Поэтому название "убийца кораблей" в данном случае полностью оправдывается", – отметил военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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