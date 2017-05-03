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Украинский политолог: выделение ВБ Украине $150 млн – "дело очень темное"

12:0103.05.2017
(обновлено: 12:04 03.05.2017)
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© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДоллары СШАДоллары США
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Всемирный банк выделил Украине кредит в $150 млн на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса. Украинский политолог Олег Соскин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что до бизнеса деньги не дойдут.

Всемирный банк (ВБ, также Мировой банк, англ. The World Bank) выделил Украине кредит в 150 млн долларов на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе Группы ВБ.

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Программа будет реализована Укрэксимбанком, который предоставит субкредиты банкам-участникам. Деньги пойдут на проекты в таких областях, как водоснабжение, отопление, энергетика, строительство дорог, соцзащита и здравоохранение.

Всемирный банк ранее намеревался выделить Киеву средства по ускоренной процедуре, но перенес рассмотрение вопроса с 31 марта на 2 мая. Это было связано с тем, что Международный валютный фонд (МВФ) в конце марта решил перенести на неопределенный срок предоставление стране нового транша в миллиард долларов.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 млрд долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 млрд долларов, последний из них – в сентябре 2016 года. В этом году страна рассчитывает получить еще около 5,4 млрд долларов.

К траншам МВФ привязаны деньги и от других финансовых институтов и международных кредиторов, одним из крупнейших выступает Всемирный банк (входит в одну группу с МВФ). Всего с 1992 год банк выдал Украине 12 млрд долларов кредитов на 70 различных проектов.

Директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин в эфире радио Sputnik подверг сомнению заявленные Всемирным банком цели кредита.

"Поддержка экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса? Но это соединение несовместимого, потому что Мировой банк не дает деньги на развитие национального бизнеса для экспорта – это не его функция. Этим занимается Бюро по инвестициям. Мировой банк выделяет кредиты на инфраструктурные проекты. Но причем здесь малый и средний бизнес, да еще и реализация через государственный Укрэксимбанк, который на сегодняшний день нестабилен? По сути, это огосударствление банковского капитала, а, как известно, Мировой банк категорически выступает против этого. Поэтому это дело очень темное. Думаю, выклянчил (президент Украины Петр) Порошенко этот кредит через каких-то лоббистов в Мировом банке, которые должны, видимо, получить за это комиссионные", – считает Олег Соскин.

По его мнению, деньги до малого и среднего бизнеса не дойдут.

"Ясно, что деньги давать нельзя, потому что они будут украдены, как уже было до этого. Вот об этом надо говорить. Поэтому я думаю, что это коррупционный кредит. Ясно, что бизнес никаких денег не увидит, они до него не дойдут, а будут через структуры семьи Порошенко и его клана разворованы. Это моя точка зрения", – сказал Олег Соскин.

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