Американист об ответе Трампа Клинтон: здесь ключевое слово "если"

Президент США Дональд Трамп ответил на слова Хиллари Клинтон о "виновных" в ее поражении на выборах. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что победившие долго о своей победе не говорят, а вот проигравшие "ноют" постоянно.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Wikileaks и директора ФБР Джеймса Коми в своем поражении на выборах. В ответ действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что бюро – это "лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон".

"Директор ФБР Коми – это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон в том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки! Фальшивая история про Трампа/Россию была лишь оправданием, которое использовали демократы, чтобы объяснить проигрыш на выборах. Может быть, Трамп просто вел отличную кампанию?", – написал действующий американский президент в своем Twitter.

В интервью телеканалу CNN Клинтон заявила, что стала бы президентом, если бы выборы прошли 27 октября.

"Это кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули", – заявила демократка.

"Доказательства этого вмешательства, я думаю, убедительные и веские", – добавила Клинтон.

Письмо главы ФБР было опубликовано за несколько дней до голосования – 28 октября. В нем Джеймс Коми сообщил, что бюро обнаружило новые документы, связанные с расследованием против Хиллари Клинтон, которая использовала личную электронную почту в бытность госсекретарем.

Позднее, также до выборов, Коми заявил, что ФБР не нашло оснований для новых обвинений в отношении Хиллари Клинтон. Дело было закрыто окончательно.

В свою очередь, сайт WikiLeaks неоднократно публиковал взломанную переписку как самой Клинтон, так и членов ее предвыборного штаба.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак считает, что Хиллари Клинтон решила идти по пути обвинения во всем "российских хакеров" и уже не откажется от этого.

"Каждому человеку нужно самооправдание. И ключевое здесь, как ответили спартанцы персам – "если". Вот это "хакерство" – она (Хиллари Клинтон) уже не сойдет с этой тропинки. Потому что слишком много было отдано этому сил, этой кампании, выстроенной вокруг "российских хакеров". Она, возможно, убедила саму себя, и от этого она уже никуда не денется, она будет об этом говорить, собирается написать книжку об этом", – сказал Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у Хиллари Клинтон не было шансов победить на выборах, даже если бы они прошли в октябре.

"Если говорить о причинах, думаю, их две. Первая причина – тенденция к победе республиканцев на выборах нарастала еще со времен (Барака) Обамы. И второй момент – это колоссальный антирейтинг. Не любили ни этого (Дональда Трампа), ни ту (Хиллари Клинтон), но у Клинтон антирейтинг оказался выше. И даже сейчас не проголосовали бы за нее: антирейтинг – вещь такая, он бы никуда не делся. И тогда (на выборах в ноябре 2016 года) Клинтон мало что "светило", несмотря на ее убеждения, и сейчас", – считает политолог.

Он считает, что Клинтон будет по-прежнему искать оправдания своему проигрышу.

"Клинтон продолжит работать на следующие выборы. Поэтому ей нужно будет обязательно демонстрировать, что победа республиканцев была чистой случайностью. Разумеется, от такой "вкусной" вещи как "русские хакеры" никто не откажется, эту тему будут педалировать. Обычно победившие долго о своей победе не говорят, а вот проигравшие ноют постоянно", – отметил Синельник-Оришак.

Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков – 304 против 227.

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