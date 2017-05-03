США
3.053 мая11:26МСК
USD56.95-0.03
EUR62.15+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Американист об ответе Трампа Клинтон: здесь ключевое слово "если"

11:1803.05.2017
(обновлено: 11:24 03.05.2017)
080
© AFP 2017 / Jewel SamadХиллари Клинтон после выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016 годаХиллари Клинтон после выступления в Нью-Йорке. 9 ноября 2016 года
© AFP 2017 / Jewel Samad
Президент США Дональд Трамп ответил на слова Хиллари Клинтон о "виновных" в ее поражении на выборах. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что победившие долго о своей победе не говорят, а вот проигравшие "ноют" постоянно.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Wikileaks и директора ФБР Джеймса Коми в своем поражении на выборах. В ответ действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что бюро – это "лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон".

Хиллари Клинтон во время выступления в Нью-йорке, 9 ноября 2016
© AFP 2017 / Jewel Samad
Политолог: Трамп нашел очень удачный повод обвинить Клинтонов в связях с РФ
"Директор ФБР Коми – это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон в том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки! Фальшивая история про Трампа/Россию была лишь оправданием, которое использовали демократы, чтобы объяснить проигрыш на выборах. Может быть, Трамп просто вел отличную кампанию?", – написал действующий американский президент в своем Twitter.

В интервью телеканалу CNN Клинтон заявила, что стала бы президентом, если бы выборы прошли 27 октября.

"Это кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули", – заявила демократка.

"Доказательства этого вмешательства, я думаю, убедительные и веские", – добавила Клинтон.

Письмо главы ФБР было опубликовано за несколько дней до голосования – 28 октября. В нем Джеймс Коми сообщил, что бюро обнаружило новые документы, связанные с расследованием против Хиллари Клинтон, которая использовала личную электронную почту в бытность госсекретарем.

Позднее, также до выборов, Коми заявил, что ФБР не нашло оснований для новых обвинений в отношении Хиллари Клинтон. Дело было закрыто окончательно.

В свою очередь, сайт WikiLeaks неоднократно публиковал взломанную переписку как самой Клинтон, так и членов ее предвыборного штаба.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак считает, что Хиллари Клинтон решила идти по пути обвинения во всем "российских хакеров" и уже не откажется от этого.

"Каждому человеку нужно самооправдание. И ключевое здесь, как ответили спартанцы персам – "если". Вот это "хакерство" – она (Хиллари Клинтон) уже не сойдет с этой тропинки. Потому что слишком много было отдано этому сил, этой кампании, выстроенной вокруг "российских хакеров". Она, возможно, убедила саму себя, и от этого она уже никуда не денется, она будет об этом говорить, собирается написать книжку об этом", – сказал Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у Хиллари Клинтон не было шансов победить на выборах, даже если бы они прошли в октябре.

"Если говорить о причинах, думаю, их две. Первая причина – тенденция к победе республиканцев на выборах нарастала еще со времен (Барака) Обамы. И второй момент – это колоссальный антирейтинг. Не любили ни этого (Дональда Трампа), ни ту (Хиллари Клинтон), но у Клинтон антирейтинг оказался выше. И даже сейчас не проголосовали бы за нее: антирейтинг – вещь такая, он бы никуда не делся. И тогда (на выборах в ноябре 2016 года) Клинтон мало что "светило", несмотря на ее убеждения, и сейчас", – считает политолог.

Он считает, что Клинтон будет по-прежнему искать оправдания своему проигрышу.

"Клинтон продолжит работать на следующие выборы. Поэтому ей нужно будет обязательно демонстрировать, что победа республиканцев была чистой случайностью. Разумеется, от такой "вкусной" вещи как "русские хакеры" никто не откажется, эту тему будут педалировать. Обычно победившие долго о своей победе не говорят, а вот проигравшие ноют постоянно", – отметил Синельник-Оришак.

Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков – 304 против 227.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена