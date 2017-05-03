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Политолог о разговоре Путина и Трампа: прорывные решения пока маловероятны

10:3103.05.2017
(обновлено: 10:35 03.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что разговор двух лидеров можно назвать "сверкой часов".

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, рассказали в Кремле.

Лидеры обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также "обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове".

Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
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Отмечается, что Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Лидеры условились "наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы".

Путин и Трамп договорились поддерживать контакты по телефону и высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов решения сирийского кризиса.

По сообщению пресс-службы Кремля, беседа "носила деловой и конструктивный характер".

В Белом доме разговор президентов назвали "очень хорошим". По словам американской стороны, лидеры обсудили создание "безопасных зон деэскалации" для достижения прочного мира в Сирии, борьбу с терроризмом "по всему Ближнему Востоку" и то, "как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию вокруг КНДР".

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Телефонный разговор двух лидеров длился около получаса, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с деталями звонка.

"Телефонный разговор длился около 30 минут, он был инициирован Путиным", – пишет издание со ссылкой на чиновника, который отметил, что в ходе разговора не было достигнуто прорыва.

По мнению политолога, директора московского офиса Urus Advisory Алексея Панина, разговор лидеров России и США можно назвать "сверкой часов".

"Преимущественно это была "сверка часов". В конце концов, если только перечислять те проблемы, которые стоят между нашими странами, более-менее детализировано, то на это и уйдет полчаса. Понятно, что за такое короткое время их обсудить, выработать позиции, наверное, не получится", –  сказал Алексей Панин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в международной повестке происходит некая активизация вокруг ближневосточной проблемы. Политолог напомнил о недавнем визите в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель и предстоящей встрече Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Точкой соприкосновения интересов России, США, Германии и Турции, по его мнению, является сирийская проблема.

"Стоит отметить, что речь идет об интересантах ситуации в Сирии. Потому что если в отношении США и Германии еще как-то можно посмотреть с точки зрения урегулирования ситуации на Украине, то встреча с господином Эрдоганом – это, прежде всего, отсылка к ситуации на Ближнем Востоке, к ситуации в Сирии, к необходимости политического урегулирования конфликта в этой стране. И если эта активизация является чем-то спланированным, то, думаю, речь идет о Ближнем Востоке", – отметил политолог.

Вместе с тем, считает он, прорывных решений от США пока ждать не приходится.

"Господин Трамп является в определенной степени заложником той ситуации, которая сложилась во внутриамериканском истеблишменте. Любую договоренность Трампа можно торпедировать, просто начав ее раскручивать как договоренность, "крайне выгодную" Владимиру Путину. И для того, чтобы не терять влияния внутри страны, Трамп будет вынужден эту договоренность нивелировать. К сожалению, можно сказать, что фигура Трампа подвержена определенному манипулированию. И пока господин Трамп не решит эту проблему, боюсь, прорывные достижения маловероятны", – заключил Алексей Панин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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