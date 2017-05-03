Мнение: Германия как девушка, мечтающая выйти замуж, да мешает "дядька"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров в Сочи заявила, что Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что для Берлина этот диалог чрезвычайно важен.

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным заявила, что Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы.

По словам канцлера, ФРГ готова более тесно сотрудничать с РФ в борьбе с международным терроризмом. Меркель также заявила, что надеется на снятие санкций с РФ, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине.

В свою очередь, Путин пообещал оказывать все необходимое содействие Германии как председателю G20.

Лидеры России и Германии условились, что работа в "нормандском формате" будет продолжена после президентских выборов во Франции, причем ни Меркель, ни Путин не считают целесообразным заключать новое соглашение по урегулированию на Украине.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что для Германии отношения с РФ чрезвычайно важны.

"Хотя по-прежнему звучат очень старые "мотивы": мол, мы очень хотели бы наладить с вами отношения, но для этого нужно выполнить условия минского формата, но совершенно очевидно, что для Германии отношения с Российской Федерацией чрезвычайно важны, и особенно они важны для немецкого бизнеса. Германия очень напоминает девушку, которой очень хочется замуж за удалого русского парня, но есть плохой родственник, дядька, который мешает. Россия не является стороной украинского конфликта, поэтому увязывать нормализацию отношений с тем, что Россия будет выполнять условия Минского соглашения – это чистой воды формализм. Это, конечно же, некая демонстрация того, что Германия ограничена в своем суверенитете, она не может полностью следовать своим стратегическим задачам во внешней политике", — сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

По его словам, немецкий бизнес очень недоволен антироссийскими санкциями.

"Убытки России из-за санкций в два раза меньше тех, что терпит Запад, поэтому недовольство немецкого бизнеса растет. А тот самый "дядька", который находится за океаном, от санкций не страдает. Товарооборот этого "дядьки" с Россией ничтожный, а когда ему требуются эксклюзивные товары в виде ракетных двигателей, то он эти санкции спокойно обходит. Убытки несет Европа, убытки несет Германия как основной бенефициар Европейского союза. И уже совершенно очевидно, что сейчас экономические причины толкают немцев на то, чтобы каким-то образом отношения с Россией нормализовать", — отметил политолог.



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