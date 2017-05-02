Политолог: заявления Киева о "победе" в суде ООН – подборка "как бы фактов"

Слушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 года

Слушания в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 года

МИД РФ ответил на заявления Киева о "победе" в Международном суде ООН, посоветовав внимательно изучить вынесенное решение. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для Киева уже привычная практика – трактовать все в свою пользу.

Российский МИД порекомендовал Киеву внимательно изучить решение Международного суда ООН, прежде чем заявлять о своей победе.

Ранее суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

В МИД отметили, что "обратили внимание на многочисленные комментарии украинских официальных лиц, разного рода "экспертов" и СМИ, касающихся оглашенного 19 апреля решения Международного суда".

В этих комментариях решение объявляется "несомненной победой", "успехом" Киева, поскольку суд, по словам украинской стороны, потребовал от России "прекратить репрессии против крымско-татарского и украинского населения Крыма" и "отменить решение о закрытии меджлиса крымско-татарского народа".

"Создается впечатление, что украинские официальные лица теперь "на автомате" зачитывают текстовки, подготовленные задолго до вынесения решения Международным судом, без какого-либо учета того, что на самом деле постановил суд", – подчеркнули в МИД РФ, призвав их "найти время и все же внимательно ознакомиться с текстом решения".

В ведомстве напомнили, что суд "не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, как и основной в этой части тезис украинского иска о том, что Россия якобы "осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин".

Кроме того, в тексте решения о временных мерах отсутствуют какие-либо формулировки о "репрессиях", "гонениях" и прочем со стороны России в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев, заключили в МИД.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для украинских политиков уже стало привычной практикой трактовать решения международных инстанций в свою пользу.

"В украинской политической традиции, к сожалению, за последние несколько лет сложилась такая практика, что необязательно читать официальные документы, официальные решения, а необходимо всяческими способами доносить конкретную точку зрения в рамках пропаганды, которая проповедуется высшим руководством Украины. И в этом отношении ситуация с решением суда ООН – не исключение. Вообще, мне кажется, на Украине с постановлением суда ознакомились, наверное, десяток человек, да и все. А интерпретация активно обсуждается, раскручивается. Вот такими методами действует украинское руководство, причем, считая, что такие методы допустимы. И через откровенное вранье своему собственному населению, западным партнерам пытается достигать целей, которые перед собой ставит", – сказал Денис Денисов.

Он отметил, что сразу после вынесения судом ООН решения в Киеве начали делать громкие заявления. Но большинство из них оказались ложью.

"Сразу же после заседания целый ряд украинских политиков, чиновников начали выдавать в эфир подборку "как бы фактов", которые якобы следуют из решения данного Суда. А когда документы появились в открытом доступе, оказалось, что целый ряд событий, мягко говоря, приукрашены украинской стороной. А по целому ряду фактов вообще была вскрыта откровенная ложь", – отметил политолог.

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