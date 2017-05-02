Эксперт о борьбе против ИГ* в Афганистане: для США возможны два варианта

Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017

Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017

США поставили перед собой цель уже в этом году освободить Афганистан от боевиков ИГ*. Эксперт Дмитрий Верхотуров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцам не удастся достичь этой цели одними лишь военными методами.

США нацелены на то, чтобы освободить районы Афганистана от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в текущем году, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в Афганистане Билла Салвина.

"У нас есть хороший шанс уничтожить их в 2017 году и четко дать понять, что когда боевики ИГ* будут ликвидированы в других частях света, он (Афганистан) перестанет быть тем местом, куда можно приехать и организовать нападение", – сказал Салвин агентству.

США в апреле впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства"*. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан"* в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками ИГ*.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что США удастся быстро справиться с боевиками ИГ* в Афганистане.

"Не думаю, что это им по силам. Скорее они смогут добиться лишь некоторого снижения их активности в определенных провинциях, заставив перейти в какие-то временные убежища в других районах. Для американцев возможны два варианта: либо они действительно проводят военную операцию, либо возникает "договорная игра". С одной стороны, у США до этого были причины не обращать пристального внимания на боевиков, с другой стороны, у американцев – слабая тактика и отсутствие опыта успешной контрпартизанской борьбы", – сказал Дмитрий Верхотуров.

Эксперт добавил, что успешно бороться с партизанами можно лишь комплексно, а не только военными методами:

"Борьба с любыми партизанами, невзирая на их идеологическую окраску – это комплексная проблема. Она включает политические, экономические и административные меры. И говорить о том, что они (американцы) придут, проведут несколько операций, и игиловцы куда-то денутся – это просто наивность", – заключил Дмитрий Верхотуров.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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