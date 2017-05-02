Политолог: Россия и ФРГ разговаривают, а не ругаются – это уже не плохо

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 2 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 2 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель подвели итоги переговоров в Сочи. Политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сам факт встречи является позитивным моментом.

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказали на совместной пресс-конференции о ключевых темах, затронутых на переговорах в Сочи.

В их числе – двусторонние отношения, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке и реализация Минских договоренностей.

Путин подчеркнул, что Германия остается ведущим экономическим партнером России, "несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры".

Касаясь перспектив сотрудничества России и Германии, Путин отметил, что "сотрудничество – это не какой-то блеф, за этим судьбы целых предприятий и сотен тысяч людей". "И конечно, наше сотрудничество – это существенный вклад в стабилизацию мировой экономики", – добавил он.

Меркель, в свою очередь, отметила, что переговоры с Путиным проходят "интенсивно", и назвала Россию "конструктивным партнером".

По ее словам, Москва и Берлин должны всегда продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сама встреча лидеров двух стран уже является позитивным моментом.

"То, что две большие, влиятельные страны разговаривают, а не ругаются – это уже не плохо. Я думаю, что со стороны Меркель здесь больше обычных дипломатических реверансов. Однако поскольку подобные встречи давно не проводились, сам по себе факт ее проведения – уже событие, причем, событие положительное ", – сказал Вадим Трухачев.

Он не исключил, что визит Меркель в Россию может стать небольшим шагом в сторону отмены антироссийских санкций. Однако, по мнению политолога, вряд ли канцлер Германии будет действовать напрямую.

"Это (визит Ангелы Меркель в РФ – ред.), мне кажется, один небольшой шаг в сторону отмены санкций. Так как от европейских мер воздействия на Россию страдают и европейские страны, Германия в том числе. Но я думаю, что Меркель не возьмет на себя роль проводника снятия санкций. Но им, например, может стать Австрия. Ведь зачастую бывает, что у Германии на уме, то у Австрии на языке. И австрийцы выполняют роль такого гонца. И в данном случае, я не исключаю, что будет так же", – считает Вадим Трухачев.

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