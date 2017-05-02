Литературный критик: в книгах Алексина был новый для того времени взгляд

На 93 году жизни скончался классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Алексин. Детский писатель и литературный критик Ирина Лисова в эфире радио Sputnik отметила, что Анатолий Алексин сделал значительный вклад в детскую литературу.

1 мая 2017 года в Люксембурге на 93 году жизни скончался классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Алексин.

Анатолий Георгиевич Алексин родился 3 августа 1924 года в Москве. В школьные годы занимался в литературном кружке, печатался в журнале "Пионер" и газете "Пионерская правда". В годы Великой Отечественной войны, еще не достигнув совершеннолетия, он стал литературным сотрудником, а затем ответственным секретарем в ежедневной многотиражной газете "Крепость обороны".

В 1950 году Алексин окончил индийское отделение Московского института востоковедения. Тогда же издал сборник повестей "Тридцать один день", определивший его как создателя так называемой "юношеской повести". В 1950-1966 годах Анатолий Алексин писал произведения преимущественно для детей младшего возраста. Новый этап творчества Алексина начался с 1966 года. Он писал повести, рассказы и пьесы, адресованные юношеству и тем, кто его воспитывает – взрослым читателям.

Имя Анатолия Алексина надежно закрепилось в российской детской литературе, отметила в эфире радио Sputnik автор детских книг и литературный критик Ирина Лисова.

"Анатолий Алексин – автор нескольких десятков повестей, романов, рассказов, которые адресованы как детской, так и юношеской читательской аудитории. Названия его многих книг, например, "В стране вечных каникул", "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте", "Третий в десятом ряду", "Безумная Евдокия" знакомы российским читателям, которые, так или иначе, брали в руки книги для детей и подростков. И все его произведения затрагивают взаимоотношения детей и взрослых", – сказала Ирина Лисова.

Она отметила, что главный вклад, который внес Алексин в детскую литературу – это то, что в своих книгах он показал ребенка во взаимоотношениях с взрослыми.

"В своих произведениях Алексин показывает ребенка не только в детской субкультуре, как это было в книгах Носова или Драгунского, а именно во взаимодействии с взрослыми. В каждой из описанной писателем ситуации ребенок отроческого или подросткового возраста должен делать выбор вместе с взрослыми. Для писателя ребенок является равноправным субъектом общения. И для Алексина бесспорным было право ребенка судить взрослых. Поэтому в своих произведениях Алексин пытался выстроить диалог между взрослыми и детьми. При этом ребенок – не только равноправный участник диалога, а в ряде ситуаций он превосходил взрослых по своим нравственным характеристикам и по зрелости принимаемых решений. И это было новым взглядом писателя на детей того времени", – заключила Ирина Лисова.

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