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Политолог о докладе HRW по Сирии: осколки от бомбы ничего не доказывают

17:5102.05.2017
(обновлено: 17:54 02.05.2017)
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© AP Photo / DHA-Depo PhotosЭвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
© AP Photo / DHA-Depo Photos
Эксперты Human Rights Watch (HRW) утверждают, что в провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Вячеслав Смирнов.

Эксперты Human Rights Watch (HRW) заявляют, что в провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные специально для доставки зарина.

Авторы отчета пытаются опровергнуть заявления Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели около 100 человек от отравления зарином 4 апреля в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

В материале правозащитной организации говорится, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы ХАБ-250 или ХАБ-500. На осколках из провинции Идлиб видна зеленая маркировка, которая наносилась именно на подобные боеприпасы, утверждают правозащитники.

При этом в докладе Human Rights Watch отмечается, что организация не располагает информацией, есть ли подобное оружие на вооружении сирийской армии.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные авиабомбы могли быть и в руках террористов.

"В свое время, в советский период были поставки вооружения в Сирию, и не только авиации, но и боезапасов. Поэтому на складах с того времени могло быть огромное количество различных бомб, снарядов, ракет для авиации. Большая часть этих боезапасов попала в руки, в том числе, и террористов. Был период, когда военные базы и склады захватывались на той территории, где сирийская армия, верная Башару Асаду, не контролировала военные объекты. Кроме того, многие военные объекты были взяты штурмом", –  сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, по осколкам боеприпасов нельзя утверждать, кто именно применил оружие.

"Осколки ничего не доказывают. Хвостовая часть бомбы могла храниться и на складе у террористов, где ее перерабатывали, чтобы извлечь оттуда зарин. Как известно, авиации у них нет, поэтому они используют отравляющие вещества в качестве закладок", – отметил политолог.

По его мнению, эксперты Human Rights Watch затеяли это ради пиара.

"С одной стороны, их информация создает негативный фон в отношении России, ведь читатель не будет вдаваться в подробности, что в Сирии вообще в основном все вооружения советского производства – и у террористов, и у сирийской армии. Но надо понимать, что на самом деле изначально исследование данной организации направлено на ее пиар в международном сообществе. Потому что если бы они сказали, что ничего не обнаружено, то о них бы никто не писал. А они выбрали "правильную" тактику – взяли совершенно незначительный элемент и раздули его", – заключил Вячеслав Смирнов.  

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, обвинили в произошедшем официальный Дамаск и в ночь на 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат.

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