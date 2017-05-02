Эксперт о решении сената по санкциям: Трамп очень серьезно относится к РФ

Сенат США приостановил работу над законопроектом о новых санкциях против России, пишут американские СМИ. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сенаторы ждут, пока Дональд Трамп определит стратегию в отношении РФ.

Комитет сената США по международным отношениям приостановил работу над законопроектом о возможных новых санкциях в отношении России, сообщает газета Washington Post.

Как заявил глава комитета Боб Коркер, верхняя палата парламента намерена дождаться итогов расследования о "вмешательстве России" в президентские выборы в США. "Не имеет ли смысл получить факты, обнародовать их и соответствующим образом разобраться с ними? Думаю, что имеет", – сказал Коркер.

По данным издания, законопроект, о котором идет речь, был представлен группой сенаторов в январе этого года. Его инициатором выступил демократ Бен Кардин, поддержали законопроект республиканец Джон Маккейн и еще 20 представителей конгресса. Документ систематизирует существующие с 2014 года антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине и в Сирии, а также предлагает ввести новые ограничительные меры в связи с "вмешательством" в американские выборы.

Как отмечает издание Politico, Коркер и Кардин договорились о том, чтобы продвигать "меры по борьбе с российским влиянием на востоке Европы без использования санкций". При этом Коркер не исключает, что законопроект об ограничительных мерах будет рассмотрен в будущем.

Россия неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в конфликт на востоке Украины, в кибератаках, а также попытках повлиять на выборы. Сообщения СМИ о том, что представители предвыборного штаба президента Дональда Трампа якобы постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле назвали не опирающимися на факты.

Американист Дмитрий Михеев считает, что Трамп до сих пор не определился со стратегией в отношении России. А именно от действий американского президента зависит позиция сената.

"Трамп любит действовать, как он сам говорит, внезапно, непредсказуемо. Сначала он делает некий "наезд" на партнера, а потом идет на какие-то переговоры, делает уступки. Но как "наезжать" на Россию? Ну, какие у него (Дональда Трампа) могут быть методы воздействия? У него прагматичный подход: ему всегда надо иметь сильную карту в руках, предъявить ее, а потом выдвигать какие-то ультиматумы. А к России, к (президенту РФ Владимиру Путину) он относится очень серьезно. Но он до сих пор не определил политику в отношении России. А сенату нужно, чтобы Трамп определился, дал какое-то указание: мы будем "катить бочку" на Россию, будем воевать с Россией или будем искать какие-то компромиссы. Им обязательно нужно указание от "шефа"", – сказал Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, при этом расследование о якобы вмешательстве РФ в американские выборы может продолжаться еще очень долго. США просто невыгодно его завершение.

"Если скажут, что "русские хакеры" действительно навязали Америке такой выбор (Дональда Трампа в качестве президента – ред.), то что же это за демократия такая тогда? Они, конечно, продолжают расследование, но оно идет вяло и, на мой взгляд, не имеет перспектив. Ведь придется признать, что Трамп – нелегитимный президент, устраивать ему импичмент, а у них уже через полтора года промежуточные перевыборы, и все они в сенате сидят как на иголках", – отметил американист.

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